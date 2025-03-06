Четверг, 6 марта, 2025
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ВОСПЕТЫЕ ОСТРОВА

А любовь не проходит, нет

Дмитрий Пушилов.

Эта в общем-то простая история ещё раз подтверждает: у островной земли особая притягательная сила. Восемнадцатилетним юношей Дмитрий Пушилов из Ханты-Мансийска проходил армейскую службу в Южно-Сахалинске. И хотя его служение Отечеству завершилось в Хабаровском ансамбле песни и пляски Восточного военного округа, всё же именно Сахалин остался в памяти воина ярким событием юности. Даже по прошествии почти 35 лет.

Читатели наверняка догадались, что бывший военнослужащий из Ханты-Мансийска – музыкально одарённый человек, раз влился в прославленный Краснознамённый ансамбль. (Этот творческий коллектив в героико-патриотическом ключе нередко давал концерты в дальневосточных гарнизонах и имел большой успех).

Дмитрий Пушилов с юности дружил с музыкой и поэзией. Со школьных лет пел в хоре, писал стихи. У педагогов детской музыкальной школы учился по классу баяна. Игру на гитаре освоил самостоятельно и даже стал сочинять песни.

Когда же пришло время выбирать, какой профессии отдать предпочтение, отправился в Тюмень на учёбу в училище связи. Там вошёл в состав вокально-инструментального ансамбля учащихся, участвовал в смотрах художественной самодеятельности. Вот что и предопределило его появление в хабаровском военном ансамбле.

После армии Дмитрий пришёл работать в ханты-мансийскую телерадиокомпанию «Югра», где и сегодня трудится звукорежиссёром. По сути, он профессиональный звукоинженер с навыками автора, режиссёра и исполнителя. К телерадиопрограммам и фильмам делает качественные записи и, обрабатывая звук, создаёт новые художественные образы, выполняет аранжировки.

Если говорить о его творчестве, то Пушилов – дипломант конкурсов в номинации «Звукорежиссёр», в том числе и IX международного фестиваля телевизионных программ и телевизионных фильмов «Золотой бубен», проходившего в Ханты-Мансийске. А ещё он записал четыре альбома своих музыкальных сочинений.

Немногим более двух десятилетий назад Дмитрий посвятил островной земле песни «По Сахалину» и «Сахалинские ветра», которые сегодня мы представляем в проекте. Во второй композиции звучит признание автора, что он «оставил сердце в той стороне, где сахалинские ветра холодны». А в треке «По Сахалину» Дмитрий благодарит императрицу Екатерину Великую за то, что отдала Америке Аляску, а не наш остров-сказку. Послушайте обе его песни.

Людмила Степанец.

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