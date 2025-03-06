Четверг, 6 марта, 2025
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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Ежегодно Южно-Сахалинский лесотехнический техникум выпускает большой отряд квалифицированных специалистов лесного хозяйства – мастеров лесоучастков, техников-технологов, механиков мастерских и т. д. Сейчас в его стенах осваивают будущую профессию около 400 юношей и девушек. НА СНИМКЕ: учащиеся четвёртого курса Э. Забровская, В. Веселов, В. Звягин, Г. Кралько, Б. Апетик и И. Фёдоров готовятся к очередному занятию.

26 марта

  • На улицах областного центра можно часто встретить красивые и удобные детские коляски, в которых совершают прогулки малыши. Сборка этих колясок из деталей московской промартели «Пресс» ведётся в Южно-Сахалинске и Александровске. В этом году населению будет продано 4 тыс. таких колясок.
  • На остров поступит также 4 тыс. комплектов деталей для сборки детских трёхколёсных велосипедов. Артели области выпускают для маленьких сахалинцев и другие товары: поронайский «Маяк» – игрушки из бумажных отходов, южно-сахалинский «Атлас» шьёт приданое для новорождённых.

27 марта

  • Предприятия «Главсахалинлесбумпрома» оснащаются новой отечественной техникой. В этом году леспромхозы получат 14 погрузчиков леса на железнодорожные платформы, трелёвочные лебёдки и несколько тракторов для пробивки дорог и очистки их от снега.

28 марта

  • Один из лучших охотников Макаровского района Иван Андреевич Тарледанов добыл за сезон 43 лисицы и 2 выдры. Удачно охотился и Василий Бунаков. Он взял 15 лисиц и выдру. Член рыболовецкого колхоза «Прибой» Иван Андреевич Дробин добыл 10 лисиц и 10 зайцев.

(Продолжение следует).

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