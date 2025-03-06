Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

26 марта
- На улицах областного центра можно часто встретить красивые и удобные детские коляски, в которых совершают прогулки малыши. Сборка этих колясок из деталей московской промартели «Пресс» ведётся в Южно-Сахалинске и Александровске. В этом году населению будет продано 4 тыс. таких колясок.
- На остров поступит также 4 тыс. комплектов деталей для сборки детских трёхколёсных велосипедов. Артели области выпускают для маленьких сахалинцев и другие товары: поронайский «Маяк» – игрушки из бумажных отходов, южно-сахалинский «Атлас» шьёт приданое для новорождённых.
27 марта
- Предприятия «Главсахалинлесбумпрома» оснащаются новой отечественной техникой. В этом году леспромхозы получат 14 погрузчиков леса на железнодорожные платформы, трелёвочные лебёдки и несколько тракторов для пробивки дорог и очистки их от снега.
28 марта
- Один из лучших охотников Макаровского района Иван Андреевич Тарледанов добыл за сезон 43 лисицы и 2 выдры. Удачно охотился и Василий Бунаков. Он взял 15 лисиц и выдру. Член рыболовецкого колхоза «Прибой» Иван Андреевич Дробин добыл 10 лисиц и 10 зайцев.
(Продолжение следует).