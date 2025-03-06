По воде и по суше. За победой – с кинокамерой и рюкзаком

В московском национальном центре «Россия» подвели итоги конкурса короткометражек «Дальний Восток – земля приключений».

Оказалось, что больше всего работ (22!) снято о Сахалинской области. Гран-при за лучший фильм о путешествии по Дальнему Востоку получил старший научный сотрудник геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Илья Большаков. Он представил на суд жюри фильм о курильском острове Онекотан.

Путешественник посетил потухший вулкан Креницына, который ещё называют «вулкан в вулкане» и считают одним из самых красивых в мире. Вместе с друзьями Илья провёл 26 дней на необитаемом острове в Тихом океане.

– За это время мы прошли более 200 км, 15 км преодолели по воде и покорили одну из самых необыкновенных гор на земле, – рассказал Илья.

Авторы фильмов об островном регионе отмечены как победители в номинации «Пешее путешествие». Первое место у Анастасии Колонской, третье – у Григория Горчакова.

Второе место в номинации «Водное путешествие» присуждено Валерию Рейтенбергу.

– Поздравляю победителей и всех, кто участвовал в конкурсе, – подвёл итоги на торжественной церемонии зампред правительства РФ, полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. – Спасибо, что путешествуете, это делает мир и вашу жизнь лучше. Вы передаёте любовь к России, к нашему Дальнему Востоку. Уверен, у конкурса будет продолжение.

Ирина Новикова.

P.S.

Инициатива проведения конкурса «короткометражек», длящихся не более 8 минут, принадлежит Юрию Трутневу. Она датирована 2022 годом и набирает популярность.

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