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ВОСПЕТЫЕ ОСТРОВА

«А сердце манит за горизонт…»

Евгений Могильный.

Возможно, именно эта ключевая фраза и определяет неуёмный характер автора-исполнителя Евгения Могильного. Ведь по песенному творчеству Евгения можно изучать евразийскую географию и понять: осёдлость не для этого человека.

Он восславил не только родной Донбасс, сочинив ему гимн, но и близкие его сердцу места: Харьков, Донецк, Кременчуг, Крым, Таганрог, Святогорск, Луганск, Юзовку, Горловку, Мариуполь… «Привет с Родины» – так автор-исполнитель назвал музыкальный альбом, записанный в 2006 году. Примечательно, что среди его четырнадцати композиций есть и та, что озаглавлена «Про Сахалин». Евгений с полным правом считает далёкий остров своей родиной, ведь там осталась часть его души. И вообще он искренен, когда говорит: «Люблю Россию»…

Вот как отозвались на Tiwy.com о «Привете с Родины»: «Песни альбома – это глоток свежего воздуха, глотнув которого ещё больше начинаешь любить Родину, где бы ни находился – в Африке или Австралии, в Европе или в Южной Америке. Сегодня, когда за границей оказалось много жителей бывшего СССР, тема Родины, тоски по ней стала весьма актуальной».

В творчестве Евгения Могильного ярко проявлена морская тема, о чём говорят названия песен: «Души моряков», «Братишка», «Подводники», «Морячка», «Морская невеста», «Семь футом под килем» и, конечно же, та, о которой сегодня расскажем в проекте.

Что касается текста и мелодии композиции «Про Сахалин», то они легко запоминаются, дарят светлые эмоции. Не случайно блогер Анатолий Чеботарёв, услышав это сочинение Евгения, воодушевился на создание слайд-шоу и написал в своём канале: «Надеюсь, это видео доставит вам удовольствие трёхминутного отдыха и создаст хорошее настроение». Кстати, пользователи сети вскоре откликнулись, написав слова благодарности за песню о Родине.

К сожалению, в интернете очень мало информации о Евгении Могильном. Но о том, что его творчество не утрачивает заряд патриотизма, можно судить по информации из Воронежской области. В ней сказано, что солист Михайловского центра культуры и досуга был участником районного патриотического фестиваля-конкурса «Песни памяти», проходившего в 2021 году в формате онлайн, и стал дипломантом.

Правда, с той поры минуло три года. И, как знать, быть может, Евгений вновь отправился в дорогу по огромной стране. Ведь он привык к тому, что сердце постоянно манит его за горизонт.

Людмила Степанец.

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