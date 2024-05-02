Школа для вуза

В нашей семье в конце года всегда выписывали большое количество газет и журналов. Со временем от каких-то подписных изданий отказались. Но «Советский Сахалин» неизменно приходил в наш дом.

Когда я стала студенткой, то родители бережно собирали все непрочитанные мною газеты, я приезжала домой и всегда просматривала их. Очень любила криминальные репортажи Вячеслава Каликинского. Но считала, что это не настоящее имя журналиста, а его псевдоним.

Сегодня для меня публиковаться в газете и по-прежнему читать её с большим интересом – это настоящая награда. Благодаря ей учусь писать легче и доступнее, отыскивать в рассказе самое интересное, на что непременно обратят внимание читатели. Но трудным остаётся придумывание ярких заголовков. Здесь на помощь приходит, наверное, вся редакция.

А ещё на днях подумала, что «Литературная газета» (её читали филологи) моложе «Советского Сахалина»!

Елена Иконникова, профессор СахГУ.