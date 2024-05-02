Пятница, 3 мая, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Школа для вуза

В нашей семье в конце года всегда выписывали большое количество газет и журналов. Со временем от каких-то подписных изданий отказались. Но «Советский Сахалин» неизменно приходил в наш дом.

Когда я стала студенткой, то родители бережно собирали все непрочитанные мною газеты, я приезжала домой и всегда просматривала их. Очень любила криминальные репортажи Вячеслава Каликинского. Но считала, что это не настоящее имя журналиста, а его псевдоним.

Сегодня для меня публиковаться в газете и по-прежнему читать её с большим интересом – это настоящая награда. Благодаря ей учусь писать легче и доступнее, отыскивать в рассказе самое интересное, на что непременно обратят внимание читатели. Но трудным остаётся придумывание ярких заголовков. Здесь на помощь приходит, наверное, вся редакция.

А ещё на днях подумала, что «Литературная газета» (её читали филологи) моложе «Советского Сахалина»!

Елена Иконникова, профессор СахГУ.

Предыдущая статья
Рекорд «Горного воздуха»
Следующая статья
Алло, редакция? Примите поздравления! Главное печатное издание региона отмечает своё 99-летие
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ