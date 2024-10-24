Юрий Трутнев: «Дальний Восток должен активнее привлекать инвестиции, чтобы сохранить позиции лидера в этом направлении»

Работу дальневосточных регионов по привлечению инвестиций обсудили на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

— Когда мы начинали работу по развитию Дальнего Востока одиннадцать лет назад, то говорили о том, что именно привлечение инвестиций создаёт основу развития, позволяет увеличить бюджетные поступления и сформировать новые рабочие места. Этого, конечно, недостаточно для полноценного развития регионов, но это основа развития экономики. В экономику Дальнего Востока с помощью специальных мер господдержки – территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и других преференциальных режимов – привлечено более 4,2 трлн рублей частных инвестиций. На Восточном экономическим форуме мы взяли обязательства: к 2030 году этот показатель должен составить 12 трлн рублей. Работа по привлечению инвестиций будет вестись и по линии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, и по линии Правительства в целом. Мы переходим на отраслевой анализ. Это тоже важное направление. Сегодня Дальний Восток демонстрирует в два раза более высокие темпы привлечения инвестиций, чем остальные части территории страны, но это значит, что мы должны ещё более интенсивно работать для того, чтобы обеспечить сохранение этих позиций», – сказал Юрий Трутнев.

За девять лет (2015-2024 гг.) в проекты с государственной поддержкой на Дальнем Востоке вложено 4,2 трлн рублей. Поставлена новая цель – достичь к 2030 уровня 12 трлн рублей, то есть за будущие 6 лет (2015-2030) планируется привлечь почти 8 трлн рублей. Будут созданы ещё 1700 предприятий и 230 тыс. рабочих мест. Рост инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке в период с 2021 по 2023 год составил 68 % или в объёме – это 8 трлн рублей, сообщает пресс-служба полпредства.

В числе лидеров по объемам привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке остается Сахалинская область. В 2024 году островной регион сохранил твердую позицию в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, заняв четвертое место среди всех субъектов РФ. В текущем году в Южно-Сахалинске запущены в работу Нефтегазовый индустриальный парк и агропромышленный парк, резиденты которых пользуются различными преференциями. Эталонный инвестиционный стандарт заимствуют и другие регионы России.