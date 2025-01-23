«А я гуляю по Сахалину»

Название этому треку дано по первой строчке разудалого припева. Автор композиции – уроженец Алтайского края Вячеслав Бобков. В 1990-м этот профессиональный гитарист создал группу «Прима-балерина» и стал писать для неё тексты и музыку в жанре шансон.

Работа шла споро. В том же году в магнитоформате (т. е. записанный на магнитную ленту) вышел первый альбом музыкантов под названием «Прима-балерина». Среди дюжины песен, вошедших в коллекцию, под № 7 значился трек «Я гуляю по Сахалину» в вокальном исполнении Вячеслава Бобкова.

Содержание композиции строится на контрасте, как своего рода диалог артиста с любимой. Ей, как выясняется, всего дороже простой уют, а его профессия обязывает не сидеть на месте, а сбегать из дома «без оглядки хоть на Курилы, хоть на Камчатку». При этом лирическому герою-романтику по душе, что, когда, например, он гуляет по Сахалину, ему «солёный ветер дует в спину». А вот уют домашний ему нужен «так же, как день вчерашний». И такое настроение певец передаёт слушателям.

В своё время группа «Прима-балерина» стремительно набирала популярность среди молодёжи. Вячеслав Бобков иногда пел с Михаилом Шуфутинским, выступал в совместных концертах с Михаилом Кругом, братьями Жемчужными…

В 1991 и 1992 годах появились альбомы «Москва – Калуга» и «Чужая свадьба». В 1993-м группа распалась, поскольку каждый музыкант захотел самостоятельно заниматься любимым делом.

Если вернуться к истокам творчества Вячеслава Бобкова, то окажется, что к ним причастен Владимир Высоцкий. Два его концерта в небольшом алтайском городке Риддере произвели на десятилетнего Славу Бобкова столь сильное впечатление, что он заболел гитарой. И отец купил ему этот простенький музыкальный инструмент. В ранней юности он играл в группе «Гороскоп», получившей гран-при на фестивале джаз-рок-музыки «Восток». Вячеслава тогда отметили персонально как лучшего гитариста. В жюри находился Бари Алибасов, и в 1977-м он пригласил Бобкова на большую сцену в качестве гитариста и солиста группы «Интеграл».

– А я там был самым молодым, – вспоминал Вячеслав. – Остальные были постарше лет на 8 – 10. Я прошёл хорошую школу.

Потом были служба в армии, поступление в Усть-Каменогорское музыкальное училище на отделение классической гитары, запись семи музыкальных альбомов в Москве.

– Считаю себя больше музыкантом, мелодистом, чем поэтом, – говорил Вячеслав. – Понимаю, что пишу не стихи, а скорее песенные тексты, хотя есть и удачные. Не люблю пустых песен. Пою о том, что меня волнует, о чём переживаю.

И таких композиций у него около двухсот.

В 2002 году Бобков как лауреат всенародной премии «Шансон года» выступал на концерте в Кремле. В дальнейшем участвовал в проекте «Шансон двух культур в Париже». К сожалению, ему не было суждено прожить долгую жизнь. В 54 года её оборвала тяжёлая болезнь.

А треки композитора и певца звучат всё так же свежо и искренне. С тем, который мы сегодня представляем вашему вниманию, и 35 лет спустя классно «гулять по Сахалину».

Людмила Степанец.