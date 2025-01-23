Когда партия была нашим рулевым

Январь 1981 г. Члены бюро Сахалинского обкома КПСС и первые секретари горрайкомов партии – делегаты XVII областной партийной конференции. Среди них во втором ряду – член бюро обкома КПСС, редактор газеты «Советский Сахалин» Василий Ильич Парамошкин.

В советское время наша газета была печатным органом власти. Первые номера, начиная с 1 мая 1925, – фактически печатный орган полномочной комиссии Центрального Исполкома СССР, которая принимала северную часть Сахалина от японцев. С 15 июня 1925 года – это орган Сахалинского партийного бюро и Сахалинского ревкома. С 1930-х годов – орган Сахалинского окружного комитета ВКП(б), окрисполкома и окрпрофбюро. С 1936-го – орган Сахалинского областного комитета ВКП(б), облисполкома и облсовпрофа. В войну это уже орган Сахалинского обкома ВКП(б) и областного Совета народных депутатов, без профсоюзов. А в 1950-е годы в издатели добавился Южно-Сахалинский горком КПСС. Затем его убрали. В дальнейшем до развала Советского Союза газета многие годы была печатным органом Сахалинского обкома КПСС и областного Совета народных депутатов.

XVII областная партконференция состоялась 9 – 10 января 1981 г. С отчётом о работе обкома КПСС выступил первый секретарь Пётр Иванович Третьяков. Говоря о средствах массовой информации, он отметил, что со времени прошлой партийной конференции газеты стали выступать более активными пропагандистами партийной политики, организаторами многих полезных дел. Этому в значительной мере способствовало рассмотрение в обкоме КПСС отчёта редакции газеты «Советский Сахалин».

Конференция избрала новые составы руководящих органов областной партийной организации – областной комитет партии и ревизионную комиссию.

На первом пленуме обкома КПСС избраны члены бюро и секретари обкома КПСС.

Членом бюро обкома КПСС вновь был избран Василий Ильич Парамошкин. Его также утвердили редактором газеты «Советский Сахалин».

Подробный отчёт с конференции публиковался в двух номерах газеты «Советский Сахалин».

Фото Валерия Токарского, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».

Фото хранится в фондах областного краеведческого музея.