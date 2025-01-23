Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

В этом году строительные организации объединения «Дальнефть» сдали в эксплуатацию пять зданий для предприятий общественного питания, из них три в Охе на 50 мест. Уже работают столовые на участке Дамир, в посёлках Катангли, Пильтун, Восточный и Паромай.
27 декабря
Коллектив Ручьинского отделения совхоза «Долинский» приступил к изготовлению торфоперегнойных горшочков для рассады. Работа на станке ведётся в две смены. К весеннему севу в отделении будет сделано около миллиона горшочков.
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