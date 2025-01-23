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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Коллектив Южно-Сахалинского кожевенно-обувного завода настойчиво борется за выполнение решений V сессии Верховного Совета СССР и постановлений партии и правительства об увеличении производства товаров народного потребления. Устраняя недостатки в работе, передовые участки, мастера, рабочие добились увеличения выпуска продукции, расширения её ассортимента и снижения себестоимости. НА СНИМКЕ: (слева направо) стахановцы мастера пошива В. И. Куприянов, И. В. Касович, мастер смены А. Н. Гончаров и начальник обувного производства П. М. Борисенко.

26 декабря

  • В этом году строительные организации объединения «Дальнефть» сдали в эксплуатацию пять зданий для предприятий общественного питания, из них три в Охе на 50 мест. Уже работают столовые на участке Дамир, в посёлках Катангли, Пильтун, Восточный и Паромай.

27 декабря

  • Коллектив Ручьинского отделения совхоза «Долинский» приступил к изготовлению торфоперегнойных горшочков для рассады. Работа на станке ведётся в две смены. К весеннему севу в отделении будет сделано около миллиона горшочков.

(Продолжение следует).

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