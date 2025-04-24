Акция «Георгиевская лента» стартовала на Сахалине и Курилах

Первые символы воинской славы южносахалинцы получили сегодня на площади Победы и в сквере у Чехов-центра. Это десятый раз, когда регион присоединяется к масштабной патриотической инициативе. Она продлится до 9 мая. За две недели волонтёры раздадут жителям островного региона 70 тысяч лент.

Более 200 участников добровольческого движения «Волонтёры Победы» будут работать во всех муниципалитетах области, вручая ленты славы желающим. Их можно будет получить на центральных улицах населённых пунктов.

– В год защитника Отечества акция обрела особый смысл: это безмерная благодарность каждому герою, кто встал на защиту интересов нашей страны, — отметила руководитель Сахалинского регионального отделения всероссийского движения «Волонтёры Победы» Антонина Кириллова.

Организаторы напоминают, что георгиевскую ленту следует носить с гордостью и уважением. Крепить её нужно на пиджаке, пальто или куртке с левой стороны — у сердца. Этот символ почёта и памяти станет неотъемлемой частью празднования Дня Победы для многих островитян.

Наталья ДЕСЯТОВА.