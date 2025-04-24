Как повысить доступность льготной ипотеки? Сахалинские практики выхолят на федеральный уровень

На заседании Президиума Госсовета под председательством Президента РФ Владимира Путина губернатор Валерий Лимаренко озвучил предложения по повышению доступности льготной ипотеки.

Причиной стало сокращение количества сделок по льготным ипотечным программам из-за высокой ставки рефинансирования и последовавшего удорожания жилищных кредитов.

— По сути госпрограммы льготной ипотеки временно не работают. Особо нас волнует ситуация с участниками специальной военной операции. Уже несколько месяцев наши воины, имея право получить льготную ипотеку, в подавляющем большинстве случаев воспользоваться ей не могут, – сказал губернатор. – Правительство РФ предприняло меры для повышения доступности льготных ипотечных продуктов. Они касаются возмещения банкам расходов на выдачу такой ипотеки. Но они не покрывают их в полной мере. В связи с этой проблемой существуют реальные риски как для строительной отрасли, так и для самих банков, которые финансируют стройки. Под угрозой в том числе наши программы по расселению аварийного жилья. Поэтому важно как можно быстрее разрешить ситуацию. Мы должны с одной стороны активизировать рынок недвижимости, а с другой – помочь людям улучшить жилищные условия.

Валерий Лимаренко провел переговоры с представителями федеральных органов власти и банковских учреждений. В итоге в Сахалинской области был запущен пилотный проект по льготному ипотечному кредитованию участников СВО. Им предоставлена возможность в течение нынешнего года получить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей для уплаты первоначального взноса в рамках программы «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Мера поддержки оказалась востребованной. Несколько семей бойцов уже приобрели жилье с использованием единовременной выплаты. Развивая эту практику, региональные власти ввели аналогичную меру поддержки для молодых семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава государства поручил Правительству РФ изучить предложенные инициативы.