«Бессмертному полку» на улицах сахалинских городов – быть!

К такому решению пришел оргкомитет «Победа».

В последние несколько лет из соображений безопасности многолюдные шествия с портретами героев-победителей в Великой Отечественной войне не проводились, и вот – возвращение к традиции. По случаю знаменательного юбилея, 80-летия Победы, праздник состоится, как говорится, в полном формате! К тому же, как известно, Президент России объявил нынешний год Годом защитника Отечества. Шествие пройдет и в областном центре, и в районах островного региона.

Губернатор области Валерий Лимаренко, который вел заседание оргкомитета, подчеркнул, что вместе с проведением культурно-массовых мероприятий важно адресно поздравить каждого ветерана:

– Именно ветераны – главные герои праздника Победы. Мы должны окружить вниманием каждого из них. Еще раз убедиться, что они обеспечены и медицинским сопровождением, и социальной защитой, – сказал глава региона.

Руководитель областного штаба движения «Бессмертный полк» Андрей Фугенфиров поделился предварительными данными. По прогнозу в Южно-Сахалинске в акции поучаствует около 7 тысяч человек, а в масштабах всего региона – более 20 тысяч.

Организаторы уделяют повышенное внимание безопасности участников шествия. В областном центре оно начнется после окончания военного парада. Маршрут хорошо известен: от площади Победы до мемориала на площади Славы. Перед началом шествия юнармейцы и ветераны СВО пронесут знамя Победы.

Впрочем, сохраняют актуальность и другие форматы шествия. Прежде всего это «Бессмертный полк онлайн». Портреты и истории героев будут круглосуточно транслировать на сайте https://www.moypolk.ru/. Акция охватит также школы и детские сады, личный и общественный транспорт…

Всероссийская акция «Бессмертный полк России онлайн» уже стартовала 23 апреля. Желающие могут присоединиться к ней, почтить память своих героев – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, разместив фотографию героя на сайте «Бессмертного полка России» 2025.polkrf.ru, в мини-приложении ВКонтакте vk.com/polk_app и соцсети Одноклассники ok.ru/app/polk. Само онлайн-шествие «Бессмертного полка» пройдёт 9 мая на сайте 2025.polkrf.ru.

Владимир СЛАВИН.

Фото: Правительство Сахалинской области.