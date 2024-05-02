Алло, редакция? Примите поздравления! Главное печатное издание региона отмечает своё 99-летие

Андрей Хапочкин, член Совета Федерации РФ, из Совета Федерации:

– Старейшая не только сахалинская – советская и российская – газета празднует юбилей.

От всей души поздравляю весь творческий коллектив редакции, всех журналистов, когда-либо писавших для этого уникального издания. В советское время оно было рупором островов, в лихие 90-е его с нетерпением ждали в каждой квартире, сметали с прилавков Союзпечати, пристально следя за новыми веяниями.

Не потерялась газета и в современности: бренд «Советского Сахалина» по-прежнему остаётся знаком качества.

Я желаю коллективу редакции держаться основ школы настоящей русской и советской журналистики, быть объективными, оставаться преданными главному – правде, не гнаться за сиюминутными сенсациями, быть истинными защитниками слова, зеркалом жизни, быть на стороне людей, а не рейтингов.

Желаю газете процветания, а её сотрудникам – здоровья и счастья!

Георгий Карлов, депутат Государственной Думы, из Государственной Думы:

– Так исторически сложилось, что в Сахалинской области народный праздник Первомай навсегда связан с ещё одной важной датой – выходом первого номера газеты «Советский Сахалин». В этом году издание вплотную приблизилось к вековому рубежу, давно и прочно заслужив статус старейшего и самого заслуженного источника информации наших островов. В редакции «Советского Сахалина» выросла целая плеяда замечательных журналистов, а по подшивкам газеты можно составить подробную историю Сахалина и Курил. Но самое главное, что газету интересно читать, а это в наш информационный век, согласитесь, дорогого стоит.

От души поздравляю «Советский Сахалин» с 99-летием и желаю всем сотрудникам издания творческого азарта, благодарных читателей и новых достижений!

Дмитрий Любчинов, мэр города Холмска:

– «Советский Сахалин» знаю с детства – моя мама учитель выписывала эту газету всегда. И я читал её ещё школьником. Тогда это было основное областное издание, где отражались все события и проблемы региона.

Газета и сегодня остаётся авторитетным источником новостей, она поднимает серьёзные темы и тем самым помогает решать проблемы жителей области. Всё это вызывает уважение к журналистам, они работают очень профессионально.

Хочется пожелать коллективу редакции нашего «Советского Сахалина» оставаться народной газетой, каковой она является все эти годы.

Виктор Шейко, старший научный сотрудник сахалинского филиала ботанического сада-института ДВО РАН, из оранжереи:

– Что для меня и ботанического сада «Советский Сахалин»? Моё знакомство и сотрудничество с газетой началось ещё в самом начале 1990-х. Именно в ней были опубликованы важные статьи на острые темы. В истории ботанического сада были разные периоды – и лёгкие, и сложные,– и всегда газета была рядом. Желаю коллективу успешно продолжать трудиться и дарить сахалинцам возможность получать актуальную и достоверную информацию и самим участвовать в обсуждении важных тем.

День рождения «Советского Сахалина» приходится на пору начала цветения многих растений в саду. Сейчас радуют глаз разноцветные крокусы, нежные пролески, подснежники, хохлатки, ветреницы. Есть и редкость, украшение коллекции: впервые в истории сада после зимовки расцвёл удивительный вечнозелёный кустарник из семейства самшитовых – саркококка спутанная. Растение родом из юго-восточной Азии, у него неброские, но очень ароматные цветки. С днём рождения, любимая газета!

Николай Тарасов, ответственный секретарь сахалинского регионального отделения Союза писателей России:

– «Советский Сахалин» в моей судьбе имеет очень большое значение. В мои молодые годы, когда я в 1970-м приехал на остров, выходили две газеты, в которых я публиковал свои первые сахалинские стихи: «Советский Сахалин» и «Молодая гвардия». В ту пору в отделе культуры «СовСаха» работали журналисты Евгений Бабкин и Валерия Каменецкая. Их поддержку я ощущал очень сильно, публиковались не только мои стихи, но и рецензии, отклики. Это было очень важно для моего творческого старта и развития, меня стали узнавать. Главная газета области приходила в каждый дом. В дальнейшем сотрудничество продолжалось.

Для меня всегда «Советский Сахалин» был самой важной газетой. Мои пожелания: чтобы газета продолжала быть, держать в фокусе внимания важные проблемы. А ещё – чтобы большее значение придавала эстетической стороне жизни.

Владимир Славский, вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, из Москвы:

– Сахалин со мной всю жизнь, и мне это очень приятно! Редко так бывает – я уехал с острова уже более 40 лет назад, но у меня с ним сохраняются самые тесные отношения. У меня и сегодня на рабочем столе лежит кипа газет «Советский Сахалин» с моими статьями.

В прошлом году возродили давнюю традицию проведения соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на призы «Советского Сахалина». В своё время, при подготовке спортсменов к Олимпиаде в Саппоро в 1972 году, всего за два года мы построили серьёзную базу, опираясь на поддержку «Советского Сахалина». А ещё при поддержке министерства спорта СССР и Павла Артёмовича Леонова, первого секретаря Сахалинского обкома КПСС в 1960 – 1978 годы, проводили чемпионаты СССР по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью на её призы, и весь город приходил на турбазу «Горный воздух»…

Я люблю газету «Советский Сахалин». Поддерживаю контакт с главным редактором Татьяной Анатольевной Вышковской. Желаю творческому коллективу новых достижений! Спасибо, что вы есть и сохраняете популярность издания.