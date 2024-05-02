Как мы делали газету. Это было полвека тому назад

Что и говорить, выпуск газеты – от её производства до печати – коллективный труд редакции и полиграфистов. Без чёткости и слаженности в работе каждого звена никак не обойтись. Но если в 1990-х на помощь журналистам и полиграфистам пришли компьютерные технологии с их безграничными возможностями, то в более ранние годы трудозатрат было немерено.

Печатные формы газетных текстов «Советского Сахалина» в областной типографии создавались на линотипах. Цех, где шумно трудилась такая техника, чем-то напоминал заводской. В котлах наборных строкоотливных машин при температуре под 300 градусов плавился металл (гарт). Так что отлитые из него газетные материалы изначально были действительно горячими…

Сообщения об актуальных событиях в Советском Союзе и за рубежом приходили по телетайпам. Эти электромеханические аппараты, выдавая длинные новостные ленты, стучали круглосуточно. Из-за разницы часовых поясов редакция заблаговременно получала и ставила в номер, к примеру, текст будущего выступления генсека партии. Однако существовал запрет (эмбарго) на его публикацию до реального выступления докладчика с трибуны съезда. Поскольку случались поправки: какие-то фрагменты текста оратором не озвучивались, какие-то появлялись в виде дополнения. Да и обещанные в изначальном варианте доклада аплодисменты могли по ходу событий превратиться в «бурные», а то и в «переходящие в овацию»… Так что дежурные по столь ответственным выпускам «Советского Сахалина» нередко возвращались домой с работы под утро.

Фотоплёнки в конце 1970-х – начале 1980-х не хватало, что создавало проблемы. Ведь в обычной магазинной кассете было всего 36 кадров – маловато для выполнения редакционного задания. Иногда выручали военные, они делились своей просроченной 300-метровой плёнкой. И тогда в тёмной лаборатории фотографы извлекали её из больших банок, аккуратно наматывали на свои катушки, определяя метраж по длине руки. А чтобы на светочувствительном слое не оставались следы от пальцев, держали плёнку за перфорированные краешки.

Надежд на её качество было мало – высокая чувствительность со временем утрачивалась и вуалировала кадры. Поэтому перед ответственной съёмкой сотрудники делали в редакции пробные кадры, а потом решали, каким образом проявлять пленку.

Снимать и сдавать снимки и репортажи в номер следовало очень оперативно. И сотрудники старались с мест событий быстрее вернуться в редакцию. Кое-кто ради этого обзавёлся мотоциклом. Ведь надо было проявить плёнку, напечатать снимки, отглянцевать и откадрировать их.

В фотолаборатории стоял сушильный шкаф медицинского назначения. Туда подвешивали проявленную плёнку, а внизу за перфорацию цепляли грузики, чтобы плёнка не скручивалась от дуновений вентилятора. Потом мастера фотодела священнодействовали в своих каморках в окружении химических растворов, реактивов, фотобачков, ванночек и фотоувеличителей.

Хлопотное это было дело, но благодаря нелёгкому труду наших сотрудников сохранились визуальные образы ушедшей эпохи.

Людмила Николаева.