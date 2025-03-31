Апрель с водой, а май с травой. Островной народ ждёт, когда снега заметно поубавится, чтобы отправиться на участки

Вострите секаторы

Проверив, как выстояли теплицы и перезимовал сад, уже можно проводить санитарную, формирующую или омолаживающую обрезку плодовых деревьев и кустарников.

Считается, что у весенней обрезки есть преимущества перед осенней – растения ещё толком не проснулись от зимнего сна, активное сокодвижение ещё не началось. Значит, раны после такой процедуры заживут лучше, особенно если места спилов и срезов обработать садовым варом.

Идеальный вариант – проводить обрезку при температуре от 0 до +5 градусов в сухой солнечный безветренный день. И обязательно поинтересуйтесь, каким будет прогноз погоды на следующие сутки (не должно быть ни дождя, ни снега).

Удаление повреждённых и больных ветвей оздоровит сад, предотвратит распространение болезней и вредителей. Формовка и прореживание кроны улучшат доступ света и воздуха к её центру. Лучше станут развиваться молодые побеги, и урожая прибавится. Только выполняйте эту процедуру острым и обеззараженным инструментом. После работы с каждым растением дезинфицируйте секатор (сучкорез) или пилу.

Опытные садоводы советуют в первую очередь проводить обрезку деревьев, которым с десяток и больше лет. Оказывается, весной они просыпаются раньше молодых посадок, и у них быстрее набухают почки.

Жемчуга, рафинад и Матильда

Наши читатели интересуются продуктивными сортами бобовых культур. Хорошо проявляют себя «бобы белорусские белые», «царский урожай», «белый жемчуг», «чёрная жемчужина». Их можно высаживать в грунт в середине мая и регулярно поливать.

Стоит вырастить на даче горох двух видов – лущильный и сахарный. Для супов и каш подойдёт лущильный («альфа», «шесть недель», «никитка»). Из сахарных сортов предпочтительнее «амброзия», «детский сахарный», «детский сладкий», «премиум сахарный» или «рафинад сахарный».

Когда не будет угрозы заморозков, займётесь фасолью. Урожайными сортами являются «далматинец», «инь янь». У стручковой (спаржевой) фасоли отменными считаются сорта: «бемоль», «виолетта», «водопад жёлтый», «водопад зелёный», «дарина», «матильда», «снегурочка» и «янтарная».

С огнём на «вы»

В этом году строже стали правила противопожарного режима. Так, запрещено размещать мангал ближе 5 м от дома. Костёр можно разводить в 50 м от строений, в 30 м от лиственных деревьев и в 100 м от хвойных.

Сжигать мусор разрешено только в металлической ёмкости с крышкой или в яме глубиной 30 см и диаметром 1 м. При этом зона в радиусе 10 м должна быть очищена от мусора.

В случае особого противопожарного режима строго запрещено сжигать мусор на торфяниках, под кронами деревьев и при сильном ветре. Штрафы за нарушение правил разведения огня немалые – от 5 до 15 тыс. рублей. Ущерб от пожара может быть оценён в 50 тыс. рублей и выше. А за тяжкий вред здоровью предусмотрена уголовная ответственность.

Доллары на клумбах

Весной многим хочется обновить и украсить цветущими декоративными кустарниками свои участки. Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (филиал ВИР) предлагает населению прекрасные образцы таких растений. К примеру, два сорта гортензии метельчатой.

Первый – «ванилла фрайз». Это мощный раскидистый кустарник высотой до двух метров. У него очень красивые крупные соцветия пирамидальной формы. Когда распускаются первые цветки, их окраска сливочно-белая, но вскоре её сменяет ярко-розовый оттенок. Цветёт этот сорт гортензии с июня по сентябрь, не боится холодов. «Ванилла фрайз» светолюбива, но больше любит полутень. Что касается почв, то ей вполне подходят кислые с умеренной влажностью.

Второй сорт гортензии метельчатой называется «сильвер доллар». Куст высотой и диаметром достигает 1,2 м. Соцветия очень крупные в виде симметричной пирамиды с широким основанием и зелёным конусом на конце. Цветы у неё крупные, белые, к осени могут приобрести слегка сиреневато-розовый оттенок. Очень неприхотливый сорт, не требует подвязки. Хорошо переносит морозы до –34 градусов, адаптируется к любой почве.

Украсит дачный участок и пузыреплодник – декоративный кустарник с красивыми листьями, цветами и плодами. Неприхотливый и зимостойкий, он зацветает в июне-июле. У соцветий белый или розовый оттенок, к осени образуются плоды, похожие на группы шариков. При созревании их окраска меняется со светло-зелёной на красноватую.

Обращаться за растениями можно в СахНИИСХ по адресу: Южно-Сахалинск, пл. р-н Новоалександровск, пер. Горького, 22.