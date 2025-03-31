«Вот дали жару!». Более 40 лет в «Советском Сахалине» выходила сатирическая подборка «Краб»

Идея сатирической подборки родилась у редактора Василия Ильича Парамошкина. Было это на границе пятидесятых – шестидесятых годов прошлого века. Газете не хватало остроты, фельетоны появлялись редко. Баловались этим жанром Лев Лисовский и Яков Котляревский.

– Осуществлял редакторскую идею Николай Петрович Петроченков, блестящий журналист и литератор. Он же придумал сатирической подборке название. Краб, как известно, своей клешнёй захватывает крепко и больно. Выходил «Краб» еженедельно: фельетон, несколько сатирических заметок и ответов официальных лиц на критику. В основном по темам из писем читателей. Наша с Петроченковым задача была такова: проверить факты и обыграть их, – рассказывал Лев Лисовский. – Мы искали какие-то образы, обращались к героям известных литературных произведений, фельетонов, которые появлялись в центральной печати. Высмеивали управдомов, милиционеров, начальников разных предприятий. Делали и выездные выпуски «Краба». Помню один такой – по Долинскому ЦБЗ: прошлись по всем огрехам, начиная с производственных и кончая бытовыми. По этому выпуску управление бумажной промышленности приняло какие-то крутые меры…

Редактор Парамошкин очень придирчиво и требовательно относился даже к самой маленькой заметке: соответствует ли она действительности, переговорили ли с человеком, которого критикуют.

Конечно, «Краб» был очень популярен. На конвертах писем в редакцию читатели писали просто – «Крабу» и начинали их со слов «Уважаемый «Краб»…», а дальше сообщали адреса, по которым ему следовало бы пройтись своей клешнёй.

Ценили «Краб» и братья-журналисты. Почти на каждой летучке отмечали его за подачу, яркие заголовки. Редактор, читая полосу с «Крабом», то и дело восклицал: «Вот это да! Вот дали жару!». В редакции было много журналистов, блестяще владеющих пером, но за фельетоны брался лишь Яков Котляревский. У него был особый дар. Вообще его можно было назвать энциклопедистом — он помнил сотни исторических и анекдотических личностей, имел острые ум и перо. В своём журналистском кругу был большим пересмешником: стоило кому-то что-то не так или не то сказать на летучке или в секретариате — у него тут же рождались эпиграмма или афоризм.

Рождался фельетон буквально по фразам. И сами авторы смеялись над своими придумками. Был, например, ужасно смешной фельетон на тему о плохом обеспечении детскими товарами, назывался он «Подгузник в квадрате».

Иногда журналисты пытались острить на грани фола, но это замечалось бдительным оком редактора и безжалостно выкорчёвывалось.

После смерти Котляревского в 1978 году подборка надолго исчезла со страниц «Советского Сахалина».

Возродилась она в послеперестроечные времена. Обновлённый «Краб» вёл зам. редактора Анатолий Иванович Лашкаев, блестящий мастер слова и большой спец рыбной отрасли. Но после его ухода из жизни этот жанр ушёл в историю.

Редакционный архивариус.