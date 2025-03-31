Голодные хищники выходят на охоту. Клёвое место

Апрельская рыбалка, уверяют специалисты, во многом зависит от того, как будет проходить паводок. На юге острова снега выпало много, в том числе и на горных перевалах. Соответственно, и таять он будет дольше. Это неизбежно повлияет на гидрологические условия и на поведение рыбы на внутренних водоёмах. В этом году все процессы обещают быть затяжными, могут измениться сроки миграций различных видов рыб. Но в любом случае рыбалка будет, и к ней нужно подготовиться. Подробнее обо всём «Советскому Сахалину» рассказал постоянный консультант газеты Виталий Никитин.

Обычно в начале месяца у рыболовов-любителей ещё остаются возможности половить корюшку-зубатку на остатках припая в морском прибрежье. Но затем все перемещаются на внутренние водоёмы – озёра и реки. Позже придётся сматывать зимние удочки и переходить на ловлю рыбы по открытой воде, для чего потребуются другие снасти и подходы.

Что в апрельском ассортименте объектов лова на Сахалине? Зубатая и малоротая корюшки, камбала, сельдь, кунджа, несколько видов краснопёрки, а также мойва, которую на острове предпочитают называть уёк. До помутнения воды в реках кунджу и краснопёрку ловят рядом с ямами, в которых они зимовали. Рыба в эту пору ещё не успела рассредоточиться, держится скопом и в большом количестве.

В дальнейшем, с потеплением воды, все рыбы-хищники, в том числе кунджа, начнут охоту за мальками тихоокеанских лососей. Обычно это происходит в низовьях малых рек, впадающих в озеро или лагуну.

На юге Сахалина крупная кунджа попадается в предустьевых участках Лютоги, Фирсовки, Дудинки, Богатой, Мануя, Лозовой, а также на Красноармейской протоке и озере Лебяжьем. Особи менее крупные держатся в притоках.

Кунджу хорошо ловят на воблеры, на уснувшую рыбку, используют в качестве наживки мясо морских моллюсков и морских червей.

На Тунайче со льда ловят звёздчатую камбалу, причём попадаются особи до полуметра длиной и весом до двух килограммов!

Здесь же до середины месяца можно успешно ловить морскую малоротку и озёрную форму тихоокеанской сельди.

В этот период важно не забывать о предосторожностях, лёд ненадёжный! Как раз в эти сроки проявляет активность краснокнижный сахалинский таймень. Чтобы избежать неприятностей, сфотографируйте на память, если попадётся, и отпустите.

С началом интенсивного снеготаяния и помутнением паводковых вод речные обитатели сместятся вниз по течению к морю. Но не все. Крупночешуйная краснопёрка, наоборот, двинется вверх по течению. Тут-то её и ловят на червя, опарыша, а ближе к морю – на мясо ракушек.

Ну и конечно – открывается сезон подходов мойвы на западном побережье. Её ловят сачками разрешённых размеров. За мойвой «подтягиваются» морские хищники: камбала, бычки. Эту рыбу ловят на блёсны, воблеры, прочие искусственные приманки. Чаще других попадается звёздчатая камбала. Лучшая наживка для донок – кусочки мойвы.

В начале мая обычно начинается симовая рыбалка, она заслуживает отдельного повествования.

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Закуска из мойвы по-сахалински

Блюдо требует минимум ингредиентов. На полтора килограмма рыбы потребуются 1 столовая ложка крупной соли, немного оливкового масла, некоторое количество специй: перца душистого и чёрного горошком, гвоздики, лаврового листа. Свежую рыбу почистить, удалить голову и позвоночник.

Полученную мякоть вместе с кожей выкладываем в ёмкость, солим и перемешиваем. Плотно укладываем рыбу в стеклянные банки с завинчивающимися крышками, добавляем по 1 штуке душистого и по 2 – чёрного перца горошком, по 1 гвоздичке и по трети лаврового листа.

Не нужно набивать банку «под завязку», оставьте немного пространства до крышки. Сверху поливаем содержимое оливковым маслом и закрываем. Банки на 2 часа помещаем в кастрюлю на водяную баню, время от времени подливая кипяток. Нужно следить, чтобы вода сильно не кипела.

В холодильнике такие консервы могут храниться до 3 месяцев. При подаче к столу хорошо доукомплектовать мойву зелёным горошком, яйцом, луком. Если продержать банки в водяной бане 3 часа, получится не менее вкусный паштет.

Приятного аппетита!