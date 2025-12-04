Бард, музыкант, филантроп

Охинец Аркадий Довжик удивительно разносторонний человек. Его спортивные достижения в разные годы в родном городе: первое место по пулевой стрельбе, теннису, шахматам, второе – по дартсу. Он играет на трубе и гитаре, пишет и исполняет песни.

В 2004 году на соискание международной премии «Филантроп» поступило более 1200 заявок из 76 регионов России и 12 стран мира. Островной регион представлял Аркадий Довжик. За выдающиеся достижения в области культуры и искусства он получил третью премию в номинации «Исполнительские виды искусства» (подноминация – вокал, бард). Награждение происходило в Патриарших палатах Кремля. А на сцене Малого театра столицы состоялся большой концерт. И известный российский бард Олег Митяев пригласил на сцену Аркадия Довжика.

После Москвы чествование лауреатов премии «Филантроп» состоялось в европейском представительстве ООН в Женеве. И администрация области профинансировала охинцу эту поездку.

Через несколько лет Аркадий завоевал высшую награду в номинации «Лучшее произведение песенного жанра». Стал лауреатом Дальневосточного фестиваля авторской духовно-патриотической музыки и поэзии «Благовест», где прозвучала его композиция «Ан-24» (сегодня мы представляем её в проекте). Довжик пел в охинском храме преподобного Сергия Радонежского. Среди его наград – медаль святителя Иннокентия Московского III степени.

Музыка с детства увлекала юношу. Он мечтал стать профессионалом в этом виде искусства. Окончив музыкальную школу в Охе, поступил в Сахалинское музыкальное училище, а затем в Дальневосточную государственную академию музыки во Владивостоке на кафедру духовых и ударных инструментов. Но не окончил вуз из-за трагического случая, приковавшего его к инвалидной коляске.

Можно только представить, сколько силы воли и мужества нашлось у Аркадия, чтобы принять столь жестокий удар судьбы, не отчаяться, найти себя в разных занятиях. Ведь все его достижения, о которых рассказано выше, появились после трагедии.

Авторских песен у 57-летнего Аркадия Довжика немного. Он строго относится к себе и своему творчеству. Не превращает его в формальность, не форсирует события, не гонится за количеством композиций. Находясь в паузе, просто ждёт особого состояния души, когда словно сами собой возникнут поэтические строки, зазвучит мелодия будущей песни, которую к тому же захочется спеть. Быть может, это и есть предчувствие вдохновения.

Людмила Степанец.

Видео городского портала Оха65.ру