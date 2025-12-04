Индустрия гостеприимства Сахалинской области готова к началу зимнего туристического сезона

Островной регион готов принять поток туристов, который традиционно увеличивается с началом зимнего туристического сезона. По итогам текущего года общий номерной фонд местной индустрии гостеприимства вырастет на 282 единицы. Такая информация была озвучена на совещании, которое провёл председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В 2024 году гостиницы Сахалинской области приняли более 272 тыс. гостей. Как показывает накопленный опыт прежних лет, количество туристов каждый отчётный период возрастает на 10 – 12 процентов. В соответствии с этим запросом рынка растут и возможности местной индустрии гостеприимства. В 2023 году номерной фонд региона составлял 3100 единиц, в 2024-м – 3341. В 2025 году в областном центре введён в эксплуатацию «Azimut Апарт-Отель Южно-Сахалинск». Расширилась гостиница «Sunrise Hill». Активно развивается сегмент некапитальных средств размещения. Три новых шале открылись в глэмпинге на острове Кунашир. Они возведены по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», который инициировал Президент России Владимир Путин. В итоге по итогам текущего года индустрия гостеприимства Сахалина и Курил будет располагать 3623 номерами.

– Туризм – перспективная отрасль экономики Сахалинской области. Количество гостей постоянно растёт. В условиях конкуренции с другими регионами нам важно обеспечить высокое качество и разнообразие услуг. От этого выиграет каждый житель области, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. – Турист оплачивает проживание, развлечения, катание на горных лыжах или сноуборде. Он посещает достопримечательности, кафе и рестораны, делает покупки в наших магазинах. В результате создаются рабочие места для наших земляков, в областной бюджет поступают налоги. Туристическая отрасль вносит свой вклад в строительство дорог и социальных объектов, поддержку пожилых людей, семей с детьми, наших бойцов, которые защищают Родину, и их близких.

В зимний сезон более всего привлекает гостей области спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» – лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока. Сегодня на его территории строится несколько четырёх- и пятизвёздочных гостиничных комплексов. Это позволит значительно увеличить номерной фонд региона в ближайшие три года.

Ещё один показатель инвестиционной привлекательности «Горного воздуха» для инвесторов – рост количества ресторанов и кафе, в том числе сетевых. В этом году вблизи «Горного воздуха» открылся ресторан средиземноморской кухни. До конца декабря здесь должны заработать ещё два заведения. В одном будут представлены блюда грузинской кухни, в другом – итальянской, сообщила пресс-служба правительства области.

В зимний сезон 2024 – 2025 годов спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» посетило более 330 тыс. человек. Они совершили около 2,3 млн спусков. В последнее время эти показатели стабильно растут. В среднем количество посетителей комплекса каждый год увеличивается на 13,7 проц., спусков – на 14,5 проц.

Ирина НОВИКОВА.