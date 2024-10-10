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БатяДед 45-ти лет

Сергей Морев (БатяДед).

Сергей Морев, известный в интернет-сообществе как БатяДед, – офицер запаса, майор, родом из Хабаровского края. Высшее военное образование получил в высшем Вольском военном училище. Служил в пограничных войсках Приморского края, а до перевода на Сахалин – на курильском Кунашире.

Сергей живёт в областном центре. Весёлый, спортивный, общительный, жизнерадостный. Пишет стихи. Они публиковались в журнале «Художественное слово», звучали и были отмечены дипломами на конкурсе стихотворений собственного сочинения к 140-летию пос. Тымовское в 2020 году и в Поронайске на первом фестивале искусств.

А в мае 2023-го Сергей стал одним из победителей творческого конкурса «Пробуждая сердца» памяти Василия Ланового, проведённого при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сахалинца отметили в номинации «Стихи собственного сочинения, посвящённые темам Родины, героизма, в том числе о героях нашего времени, участвующих в СВО по денацификации и демилитаризации Украины».

Военная тема в его нынешнем творчестве – ведущая, связанная с событиями на Донбассе. Песни Сергея «39-я бригада», «Цветочная артиллерия», «В окопах атеистов нет», «Виват Героям СВО», «Морская пехота», «Три матери», «Журавлик» и другие вошли в музыкальные альбомы «Реквием» и «Я – русский солдат». Они представлены в социальных сетях. А к автору приходят благодарные отзывы от бойцов, слушающих эти композиции перед боем. Кстати, старший сын Сергея, служащий Росгвардии, тоже сейчас на Донбассе. Всего же у Сергея Морева трое сыновей и внук, отсюда и семейный позывной «БатяДед».

В активе офицера запаса более 140 песен. Музыка к некоторым из них и вокал смоделированы искусственным интеллектом.

Гражданской, любовной и островной пейзажной лирике тоже есть место в творчестве Морева. В композиции «Сахалин», воспевающей красоту здешней природы, автор текста признаётся: «горделивый красавец, седой исполин» влюбляет в себя всех, кто хоть раз его увидел. Трек в подаче искусственного интеллекта звучит как своеобразное музыкальное приглашение приезжать сюда, где «солнце встаёт, материк озаря». А видеоряд лишь усиливает «зазывальный» эффект песни.

Людмила Степанец.

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