Новый современный пограничный патрульный корабль прибыл на Сахалин

ППК «Подольск», построенный в Санкт-Петербурге, стал первым кораблём проекта 22120, получившим вооружение в виде скорострельной 30-мм шестиствольной артиллерийской установки АК-306 на баке.

Судно прошло более 6 тыс. миль, 3 тыс. из которых по Северному морскому пути. Переход по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск – Петропавловск-Камчатский – Невельск занял месяц, сообщила пресс-служба регионального погрануправления ФСБ. В портовом городе Сахалина его встречали со всеми почестями.

Корабль с шифром «Пурга» будет выполнять задачи по охране не только государственной границы, но и природных, морских биологических ресурсов, контролю за рыболовецкими судами, борьбе с браконьерством. И, конечно, участвовать в поиске и спасении людей на море.

Ирина НОВИКОВА.