Засветились анютины глазки на площади Славы

В Южно-Сахалинске озеленители приступили к посадкам декоративных растений.

Первая партия разноцветных анютиных глазок, как еще называют виолы, уже «прописалась» на клумбах площади Славы. Это лишь начало, к славному Дню Победы цветочного полку значительно прибавится – работники «Зелёного города» высадят на городских клумбах не менее 60 тысяч растений – виол и эффектных серебристых полукустарников цинерарий. В общей сложности – вдвое больше, чем в прошлом году.

Озеленители учитывают природные факторы, в первую очередь высаживают морозостойкие растения, способные выдерживать минусовую температуру. Их определят на постоянное «место жительства» на аллею Славы, в большой круглый цветник на площади Победы и на клумбы, расположенных вдоль пр. Победы.

Растения размещают не хаотично, а в соответствии с эскизами орнаментов, подготовленными дизайнерами городского управления охраны окружающей среды и озеленения.

По словам директора муниципального учреждения «Зелёный город» Алексея Фалея, большая работа предстоит с наступлением устойчивого тепла в июне и июле. Город станет еще краше и разноцветнее, когда на улицах расставят вазоны.

Специалисты «Зеленого города» не только высаживают растения, но и ухаживают за ними в течение всего сезона: поливают, ощипывают, пропалывают, вносят удобрения в почву.

По данным начальника городского управления охраны окружающей среды и озеленения Ольги Высоцкой, ежегодно высаживается 700 тысяч единиц цветочной рассады. Помимо подрядных организаций, традиционно высаживают цветы детские сады, школы, учреждения культуры, а также магазины, гостиницы, предприятия общественного питания.

По заданию областных и городских властей в Южно-Сахалинске каждый год высаживается более 1 млн цветов.

Но вся эта масштабная работа может быть испорчена, если сами горожане и гости города не будут бережно относиться к посадкам и уже имеющимся зеленым насаждениям.

Пусть эта живая красота и праздничное настроение сохранятся как можно дольше!

Владимир ЦВЕТИКОВ.

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