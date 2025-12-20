Благодаря президентской программе «Время героев» во власть идут преданные Родине люди

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, комментируя итоги прямой линии Президента России Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией, отметил, что благодаря программе «Время героев» во власть идут участники специальной военной операции — люди, которые в бою доказали преданность Родине. Подобный проект запущен и в островном регионе.

Президент России в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» отметил, что федеральная программа «Время Героев» успешно работает. Многие ветераны СВО, которые в ней участвовали, уже стали губернаторами и заместителями министров, а также пришли на работу в крупнейшие компании страны.

— Я очень рад за ребят, которые прошли первый поток там. Во втором потоке учатся. Многие из них уже стали и губернаторами, заместителями министра. Работают в крупнейших наших компаниях. Несколько человек работают в Администрации Президента Российской Федерации. У них все получается, — сказал глава государства.

По его мнению, люди, которые борются за интересы Родины не жалея себя, достойны взять на себя руководство предприятиями и целыми отраслями.

— Вот и не страшно в их руки судьбу страны передавать, — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что ветераны, которые хотят трудиться на государственной службе, должны иметь такую возможность.

Как отметил в своем комментарии губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, в Сахалинской области действует региональная кадровая программа «Герои Сахалина и Курил». Несколько дней назад завершилось обучение первого потока из 50 ветеранов специальной военной операции. Они получили специальность «Государственное и муниципальное управление».

— Всем ребятам, которые возвращаются домой, мы уделяем особое внимание. Для тех, кто хочет трудиться в региональных и муниципальных органах управления, организовали обучение, — сказал Валерий Лимаренко. — Работаем буквально с каждым человеком персонально. Я встречаюсь с каждым, мы обсуждаем будущую карьеру. Эти люди в бою доказали, что обладают силой духа, чтобы добиться успеха, в тех сферах, где наше общество должно совершить прорыв. «Герои Сахалина и Курил» — наш золотой кадровый фонд.

Также Президент России в ходе прямой линии подчеркнул важность повышения рождаемости. Он отметил, что средний коэффициент в стране чуть-чуть снизился и сейчас составляет примерно 1,4, а нужно добиться хотя бы 2. Также Президент РФ сообщил, что в 25 регионах страны уже наметился демографический прирост.

— Это говорит о том, что наши коллеги на местах, в регионах, если уделяют этому должное внимание, то многое получается, в том числе в такой непростой, но важной для страны сфере, как демография, — сказал Владимир Путин.

Среди 25 регионов, в которых наметился демографический рост, находится и Сахалинская область. В островном регионе 2025 год объявлен Годом счастливого материнства. В практику внедрен целый комплекс мер по поддержке женщин, которых хотят испытать радость материнства, беременных и молодых мам.

– Мы сегодня радуемся первым успехам. У нас на 240 человек выросло количество женщин на учете по беременности и родам, — отметил Валерий Лимаренко. — Программа «Счастливое материнство» затрагивает множество аспектов – от лечения бесплодия до новой корпоративной культуры. Помогаем женщинам при необходимости получить высокотехнологичную медицинскую помощь, оказываем поддержку в трудных жизненных ситуациях, создали институт профессиональных нянь. Проект поддержали 500 предприятий региона. Работодатели гарантируют, что после рождения ребенка сотрудницы вернутся на работу, сохранят квалификацию и смогут даже повысить ее. Все это вселяет женщинам уверенность в завтрашнем дне. Все это побуждает наших женщин к рождению новых детей,

По мнению сахалинского губернатора, программа повышения рождаемости не может быть краткосрочной. Это работа на перспективу. Поэтому Годом счастливого материнства в Сахалинской области будет и 2026 год.