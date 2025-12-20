Депутаты Сахалинской областной Думы приняли региональный бюджет на ближайшие три года

Сахалинская областная Думы во втором чтении рассмотрела проект регионального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. После обсуждения народные избранники, принимавшие участие в заседании, единогласно приняли главный финансовый документ.

С момента первого чтения основные параметры проекта бюджета, разработанного в правительстве островного региона, не изменились. В 2026 году сумма доходов составит 190,9 млрд рублей, в 2027-ом — 204,1 млрд рублей, в 2028 году – 195,2 млрд рублей. При этом общий размер расходов на ближайшую трехлетку распределяется следующим образом. В 2026 году — 218 млрд рублей, в 2027-ом — 232,5 млрд рублей, в 2028 году – 222,7 млрд рублей. Дефицит будет покрываться за счет привлеченных средств.

— Доходы бюджета на 2026 год несколько сократились из-за снижения цен на нефть и газ на мировом рынке. Несмотря на это, все региональные меры поддержки граждан, в первую очередь участников специальной военной операции и членов их семей, будут профинансированы полностью, — сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. — Также более 38 миллиардов рублей мы направляем на нужды образования. Сравнимая сумма – свыше 35 миллиардов – выделяется на здравоохранение. На сферу жилищно-коммунального хозяйства – 26 миллиардов рублей. Мы продолжим капитальный ремонт и строительство детских садов, школ, учреждений культуры и спорта. Таким образом расходная часть бюджета отражает приоритеты правительства области, сформированные на основе интересов граждан. Это развитие региона и повышение качества жизни людей

Как предусмотрено в бюджете на ближайшую трехлетку, в следующем году в Южно-Сахалинске в жилом комплексе «Уюн-Парк» начнутся основные работы по строительству детсада на 290 малышей. Продолжится возведение школы на 1100 мест в микрорайоне № 19 областного центра. Продолжится и обновление материальной базы здравоохранения. В 2026 году планируется открыть 5 поликлиник в Углегорске, Холмске, Южно-Сахалинске и 3 фельдшерско-акушерских пункта. Будут сделаны капитальные ремонты в поликлиниках в Долинском, Невельском, Корсаковском, Смирныховском районах и в Южно-Сахалинске.

В региональный парламент от губернатора поступили поправки к проекту бюджета.

— Одна из них касается дополнительного финансирования работ по строительству в Южно-Сахалинске улицы Горького от улицы Больничной до улицы Зимы. В данном случае речь идет о перераспределении средств между объектами, — отметила депутат областной Думы Наталья Захарчук, председатель постоянного комитета по бюджету и налогам.

Принятый закон о бюджете островного региона на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов вступит в силу уже через несколько дней — 1 января.