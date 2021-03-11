Бойцы без фронта. Кто поможет сахалинским стройотрядам получить работу?

Старшее поколение еще помнит студенческие строительные отряды 60 – 80-х годов. После очередной летней сессии, прихватив рюкзаки и гитары, уезжали студенты на стройки народного хозяйства обучаться жизненно важному предмету — уважительному отношению к труду. Успешное завершение третьего трудового семестра давало бойцам-стройотрядовцам чувство причастности к общему делу, неплохой по тем временам заработок и самые теплые воспоминания на всю взрослую жизнь.

В 1991 году ВЛКСМ был распущен, и студенческие строительные отряды прекратили свое существование. Правда, в 2003 году трудовое движение формально было реанимировано, однако общегосударственным делом так и не стало. Сегодня развитие студенческого трудового движения — по большей части проблема самих вузов. В условиях рыночной экономики идея ССО почти повсеместно упрощена до рядового волонтерства.

Несколько лет назад штаб студенческих трудовых отрядов был создан и в Сахалинском госуниверситете. Начали с того, что во время летних каникул студенты занимались ремонтом помещений и благоустройством дворовых территорий. Сегодня количество отрядов заметно расширилось. Созданы строительный, делопроизводственный, технический, путинный, пожарно-спасательный и педагогический отряды. В январе 2021 года в трудовом резерве штаба насчитывалось более 120 студентов.

Штаб готов предложить разные виды работ. Признаться, особой сложностью они не отличаются. Строительный трудовой отряд занимается мелким ремонтом и частичной отделкой, а также наведением чистоты на территории университета. Работа пожарно-спасательного отряда — информирование студентов и школьников по безопасному поведению в различных ситуациях. Члены отряда и сами проходят обучение, в частности, знакомятся с видами и методами проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных и других видов работ в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций самого разного характера — природного, технического, экологического и социального.

Свой объем работ у делопроизводственного отряда. Студенты прикрепляются к структурным подразделениям университета и под руководством преподавателей выполняют несложную аналитическую и методическую работу. А студенческий технический отряд занимается сопровождением университетских, а также региональных и всероссийских мероприятий, которые проходят в стенах вуза.

Практику воспитателя можно пройти в составе педагогического отряда «Прибой». В штабе СахГУ его считают основным кадровым потенциалом для организации детского отдыха на Сахалине. По возможности студентов направляют работать вожатыми и во всероссийские детские оздоровительные центры — «Артек», «Океан», «Смена».

Суть и смысл ССО советских времен, пожалуй, ближе всех бойцам путинного отряда.

По запросам от предприятий студентов летом направляют работать на рыбообрабатывающие заводы. В 2020 году, например, отряд успешно отработал сезон в компании «Гидрострой». Работа наравне со взрослыми наверняка придала молодежи чувство уверенности в собственных силах. А приличный заработок, полученный на разделке лососевых, стал хорошим подкреплением к скромному студенческому бюджету.

— Приобщаясь к трудовой деятельности, ребята лучше узнают содержание профессий и предъявляемые к ним требования. А значит, они смогут более осознанно подойти к выбору будущей сферы деятельности и быть востребованными специалистами на рынке труда, — считают в штабе студенческих отрядов СахГУ.

Другое дело, что нынешний рынок труда мало ориентирован на студенческие строительные отряды. Ушли в архивное прошлое целинные земли, ударные комсомольские стройки и тысячи самых разных производственных объектов в сельской местности, куда преимущественно и выезжали бойцы-стройотрядовцы. Сейчас на какой-нибудь удаленной стройплощадке в лучшем случае работают наемные бригады из местных. А в худшем — там не работает никто, поскольку из-за нехватки средств объект давным-давно «заморожен».

И не удивительно. Во-первых, каждый новый объект — это деньги, а их сельским предпринимателям хронически не хватает. А во-вторых, отнюдь не каждый год в сахалинской глубинке открываются масштабные стройплощадки, на которых смог бы работать студенческий отряд численностью в 30 – 40 бойцов. Можно, конечно, разделить отряд на бригады и направить их на строительство небольших объектов, но где найти 4 – 5 таких площадок в пределах одного населенного пункта? А если бригады по разным селам разбросать, тогда это уже не отряд получается, а некое объединение малочисленных групп работников по срочным трудовым договорам. Ни тебе ежедневных построений на подъем флага, ни ежевечерних песен у костра. Ни романтики, ни коллективизма.

Вот и получается: студенческие отряды в регионе есть и в то же время их как бы и нет. Бойцы в отрядах в наличии имеются, а настоящий трудовой фронт для большинства из них как бы неведом. По большей части он ограничен составлением бумаг или мелким ремонтом. Стоит ли удивляться, что заметной роли в жизни молодежи студенческие отряды не играют, да и школой коллективизма их можно назвать лишь при большом желании.

Так, может быть, пришло время вернуть традиции стройотрядовского движения если не в масштабах страны, то хотя бы на уровне отдельно взятого региона? Например, почему бы не оказывать господдержку тем сельхозпредприятиям, которые готовы привлечь студенческие отряды для строительства производственных объектов — коровников, складских помещений и т. д.? Или же поддерживать материально те предприятия, которые в летнее время года рассчитывают на помощь студенческих отрядов при ремонте производственных помещений или благоустройстве своих территорий?

Но для того чтобы такие вузовские отряды были востребованы, мало иметь департамент молодежной политики. Необходимо еще и знание общей ситуации по районам: кто и что собирается строить, а главное — где и когда. Остальное, как говорится, дело дипломатической техники.

Сумеет вуз убедить предприятие принять к себе студентов-стройотрядовцев на лето — посчастливится бойцам узнать счастье совместной работы на общее дело. Возьмется государство компенсировать предприятию затраты на помощь стройотряда — будет толк от студенческого трудового движения. Выиграют все: и отраслевая экономика, и предприятия, и студенческие отряды, и вуз. По нашим временам это было бы очень даже неплохо.

Сергей ЧЕВГУН.