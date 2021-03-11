Сеть подколодная. Как сводят счеты при помощи новых информационных технологий

Классическим буллингом (от англ. bullying — травля) можно считать ситуацию, в которой оказалась депутат Холмского городского собрания Светлана Латашенко. Очередная такая попытка была предпринята на днях в социальной сети Instagram.

Не виновен — извинись?

В материале «Мандат молчания» наша газета рассказала о скандальной ситуации в Холмском городском собрании («Советский Сахалин» № 14 от 2 марта 2021 года). В нем шла речь о попытке местных избранников инкриминировать своему коллеге Светлане Латашенко распространение недостоверной информации о работе чеховского МУП «Тепловые сети».

Объективностью в оценке событий городское собрание явно не отличалось.

Вместо того чтобы проанализировать представленные ею факты, депутаты обвинили Латашенко в предвзятом отношении к деятельности МУП «Тепловые сети». И обязали принести извинения руководству этого предприятия через СМИ.

А дальше получилось вот что.

Запостил, как укусил

Поскольку С. Латашенко была уверена в своей правоте, спешить с извинениями она не стала. А вместо этого написала соответствующее заявление в суд.

В стенах вышеозначенного собрания депутатские скандалы возникают регулярно.

Известно и то, чем эти скандалы заканчиваются – долгими судебными разбирательствами. Судится С. Латашенко, судятся и другие. Например, бывший председатель городского собрания Елена Силкина, которую в августе прошлого года сняли с должности. Невольно складывается чувство, что без скандалов холмские избранники жить просто не умеют. А собираются на свои заседания исключительно ради того, чтобы сообща поискать причину для очередного выяснения отношений.

Очередное судебное разбирательство, состоявшееся буквально несколько месяцев назад, завершилось восстановлением С. Латашенко в депутатских правах.

7 марта случилось нечто такое, о чем Светлана Васильевна была вынуждена незамедлительно известить нашу правоохранительную систему. Только теперь уже не Холмский городской суд, а УМВД России по Сахалинской области, следственное управление СК РФ, управление ФСБ, а также областную прокуратуру.

Что же произошло 7 марта? На первый взгляд — ничего особенного: в сети Instagram под ником big_yh_sakhalin был размещен депутатский бланк С. Латашенко с… ее извинениями в адрес руководства МУП «Тепловые сети». Мол, так и так, факты не соответствуют действительности, впредь обещаю информацию проверять… Все как положено: дата, подпись. И не захочешь, а поверишь.

Вы спросите, в чем криминал? Как минимум в том, что никакого документа с извинениями депутат С. Латашенко не готовила, не подписывала и в социальной сети Instagram не размещала. И то, что нынче висит в сети, есть не что иное, как элементарная подделка документа и его использование в своих целях. В соответствии со ст. 327 УК РФ подобные противоправные действия наказываются лишением свободы до двух лет либо солидным денежным штрафом.

Однако главное даже не эта попытка выдать желаемое за действительность — подсунуть пользователям сети интернет откровенную подделку. Здесь любопытно другое. В аккаунте вышеупомянутого big_yh_sakhalin размещено около десятка постов с фотографиями и текстами. Почти на всех фотографиях — С. Латашенко, и все без исключения заметки — издевательские тексты, в уничижительном тоне рассказывающие о ее депутатской деятельности.

Скажем прямо: то, что размещено в Instagram, не беспристрастное мнение со стороны. Не сторонняя критика. И не любительская информация о недостатках в работе депутата. Это классический буллинг в сети интернет по всем правилам «черных» информационных технологий. Это когда в медийное пространство вбрасывают заведомо ложную информацию, придавая ей вид давным-давно всем известных фактов. Причем подают их таким образом, что они служат лишь неким фоном для основного, самого главного, откровенно дутого «факта»?

Примерно то же самое и здесь, в аккаунте на Instagram. Вот разве что профессиональные информационные киллеры предпочитают обходиться без мата, а здесь на это внимания не обращают — сквернословят как по заказу. Что называется, в полном соответствии с уровнем своего интеллекта.

За yh и на солнышко

Скрываться под ником big_yh_sakhalin может кто угодно, от соседа напротив до случайного знакомого. Одно ясно: не доброжелатель. И не сторонник депутата С. Латашенко.

Определенные предположения у Светланы Васильевны есть, однако обнародовать их, конечно же, она не торопится. В отличие от ее тайного (пока) недоброжелателя депутат не склонна навешивать на человека ярлыки. А если и критикует кого-то из чиновников или ответственных лиц, то подтверждает это фактами.

— В органах меня уже уведомили, что вряд ли найдут автора этих постов в Instagram, поскольку провайдер сети размещается за пределами России, — говорит Светлана Латашенко.

Вот и получается, что от недобросовестных пользователей сети никто не застрахован…

Органы явно перестраховываются. Любого можно найти, было бы желание и хороший программист под рукой. Так что найти и взять этого big за его yh тоже можно. И даже нужно. Не потому, что скрывшийся под этим ником гражданин очень большой оригинал. Просто любителей буллинга брать за yh необходимо в любом случае. Хотя бы для того, чтобы другим неповадно было.

Впрочем, не будем предвосхищать события. Всему свое время.

Игорь КАЛИНИН.