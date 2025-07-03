Более 35 км дорог отремонтируют этим летом на Сахалине

На территории Южно-Сахалинска, в планировочном районе Новоалександровск, завершился ремонт отрезка регионального участка автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха протяжённостью 1,4 километра.

– Мы поставили перед строителями задачу – обновить дорожное полотно. Работы были выполнены в короткие сроки. В результате оживлённая автодорога, ведущая из областного центра на север острова, стала безопаснее, на ней будет меньше пробок. И это важно для всех жителей, – сказал председатель правительства области Алексей Белик.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства островного региона, обновлено асфальтобетонное покрытие на площади свыше 13 тыс. квадратных метров, нанесена разметка.

Работы были выполнены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», запущенному по инициативе Президента России Владимира Путина. Для реконструкции выезда из Южно-Сахалинска в северном направлении потребовалось всего два месяца.

Благодаря этому нацпроекту в Южно-Сахалинске продолжается ремонт двух участков проспекта Мира – от магазина «Бубль-гум» до поворота на Охотскую трассу и между улицами Сахалинской и Украинской, а также участка автодороги Дальнее – Ёлочки и моста через реку Христофоровку. В нынешнем году в области планируется ещё модернизировать более 35 километров автомобильных дорог. Ход реализации национального проекта находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ирина НОВИКОВА.