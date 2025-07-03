От 4 свиноматок – 85 поросят! Подвиг в тылу

С началом войны многие работники-нивхи колхоза «Чир-Унвд» ушли на фронт. Основная нагрузка легла на женщин и подростков. Наравне со всеми трудилась пятидесятилетняя Ульяшко.

С большим интересом и любовью овладевала она сельскохозяйственным про­изводством. Когда организовали полеводческое звено, Ульяшко первой записалась в него. Училась выращивать богатые урожаи, хорошо ухаживать за скотом и получать высокие надои молока.

В 1943 году колхоз купил 10 поросят и организовал у себя свиноводческую ферму. Ухаживать за свиньями взялась Ульяшко.

Её послали в соседний колхоз. Там рассказали, как ухаживать за свиньями, как содержать их, чем кормить. Вернувшись домой, Ульяшко применила знания на практике. Чуть ли не каждый день купала поросят, кормила строго по норме и в определённое время. Летом выгоняла в поле, сама пасла их. Поросята поднимались, как на опаре.

От оставленных на зиму 1944 года четырёх молодых свиноматок был получен первый опорос. Сколько было радости, когда свинарка дождалась результатов своей работы. Недосыпая, тов. Ульяшко продолжала день и ночь наблюдать за свиноматками и поросятами, с любовью ухаживала за ними, и летом свиноматки опоросились уже по второму разу. За 10 месяцев 1944 года колхозница тов. Ульяшко от четырёх свиноматок получила 85 поросят и всех до единого сохранила. Годовой план по приплоду поросят она выполнила на 1212 процентов.

Её труд колхоз высоко оценил. Только в порядке дополнительной оплаты она получила 12 поросят, а на заработанные трудодни много денег, картофеля и овощей.

Успешно трудилась Ульяшко все военные годы, помогая Красной Армии приблизить час полной победы над врагом.

И. КОРНЮШИН.

До освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов оставалось 62 дня

Наши герои

Илье Владимировичу Густасу было 18 лет, когда он стал разведчиком Первой партизанской дивизии имени Щорса, действовавшей в оккупированных немцами Житомирской и Ровенской областях Украины. Народные мстители наносили ощутимый урон врагу.

Весной 1944-го партизанское соединение влилось в Красную Армию. Илья закончил курсы пулемётчиков, получил звание «старший сержант». Участвовал в освобождении Польши, дошёл почти до самого Берлина, был тяжело ранен.

Его награды – орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

После войны несколько десятилетий работал на Долинском целлюлозно-бумажном заводе – член партбюро предприятия, шлифовальщик высшей квалификации.

Трудовая доблесть