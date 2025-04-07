Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 мая
- В посёлке Катангли за последний год появились новые кварталы многоквартирных благоустроенных домов. В этом году будут сданы в эксплуатацию 3 тыс. кв. метров жилья, детские ясли на 40 мест, детсад на 50 мест, школа, общежитие.
- Южно-сахалинский драмтеатр показал жителям областного центра новый спектакль о жизни учащейся молодёжи. Это комедия-водевиль В. Дыховичного «Свадебное путешествие», музыку к которой написал композитор Никита Богословский.
- На Сахалинской железной дороге развёртывается движение тяжеловесников. Передовые машинисты водят поезда двойного и тройного веса. В прошлом году за счёт этого и других мероприятий сэкономлено почти 8 млн рублей. В первом квартале этого года машинисты-тяжеловесники перевезли сверх нормы 80 тыс. тонн груза. Из них 17 тыс. тонн – паровозные бригады депо Южно-Сахалинска, доставившие 82 тяжеловесных поезда.
11 мая
- Для лучшего обслуживания колхозников в дни сева сельские магазины Южно-Сахалинского отделения рыбкоопа станут открываться в 6 утра и работать до 21 часа с перерывом в середине дня. На полевые станы и в бригады рыбкооп направил 3 фургона-лавки и 5 лотков. В сельские магазины в широком ассортименте завезены продовольственные, хозяйственные и промышленные товары.
(Продолжение следует).