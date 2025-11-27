Итоги года в зеркале образования в Сахалинской области

Министерство образования области подводит итоги годовой работы по национальным проектам «Образование», «Семья» и «Молодёжь и дети», инициированным Президентом России.

Очевидно, области удалось создать современные и комфортные условия для обучения и развития – от открытия новых образовательных объектов и капитальных ремонтов до впечатляющих побед учащихся на всероссийском и международном уровнях.

Ключевое событие года – открытие в южно-сахалинском жилом комплексе «Авангард» школы № 24 на 1260 мест. Самое большое в области учреждение возведено по нацпроекту «Образование».

По программе «Модернизация школьных систем образования» (она – часть нацпроекта «Молодёжь и дети») капитально отремонтировано 8 школ, три четверти которых – сельские и малые городские. Приведены в порядок кровли, фасады, внутренние помещения, системы электроснабжения, теплоснабжения и пищеблоков.

Участие в партийном проекте «Счастливое детство» и новом национальном проекте «Семья» позволило капитально отремонтировать 7 детских садов и благоустроить 18 территорий. Яркими примерами комплексного обновления стали детские сады «Сказка» в Аниве и «Веснушка» в Южно-Сахалинске.

Привлечение высококвалифицированных кадров в агропромышленный комплекс – одна из стратегических задач страны. С этой целью в регионе создано 16 классов-групп агротехнической направленности для 185 школьников, а также 98 центров «Точка роста». На платформе «Я в агро» от «Россельхозбанка» работают 16 школ.

А 21 ноября на III региональный форум «Учителями славится село» собралось свыше 260 участников от образовательной и аграрной экосистем области, представителей местной власти. Состоялся профессиональный диалог о том, как современная сельская школа воплощает проекты, значимые для учеников, педагогов, села и всего региона.

В инклюзивном образовании впечатляющих успехов достигла сахалинская команда. На национальном чемпионате «Абилимпикс» (он проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети») островитяне завоевали золотую, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей – рекордный результат последних лет. Впервые в чемпионате участвовали бойцы СВО, двое из них стали бронзовыми призёрами.

– Участвуя в чемпионатном движении, наши конкурсанты показывают высокие профессиональные достижения на всероссийском уровне, – отмечает региональный министр образования Анастасия Киктева.

Она отметила, что за 10 лет ими пройден путь от участников-школьников до студентов-выпускников, от студентов-конкурсантов до специалистов и наставников-экспертов, которые тренируют ребят для участия в региональных чемпионатах.

В этом году по федеральной программе «Земский учитель» нацпроекта «Молодёжь и дети» в школы Поронайска, Невельска, Анивы и Долинска трудоуст­роились четыре педагога, получившие единовременные выплаты.

Важным событием года стало открытие 1 сентября первого в регионе образовательно-производственного кластера в горнодобывающей отрасли на базе Сахалинского горного техникума (пгт Шахтёрск). К событию причастны Сахалинский политехнический центр ¹ 5 (с. Горнозаводск), Сахалинский индустриальный техникум (г. Оха) и предприятия реального сектора экономики ООО «Солнцевский угольный разрез» и ООО «Горняк-1». Благодаря победе в конкурсе федерального проекта «Профессионалитет» и финансовой поддержке работодателей создан кластер. В его развитие вложено 32 млн рублей.

– Итоги года наглядно демонстрируют, как системная работа по национальным проектам меняет образовательное пространство всей области, – отмечает Анастасия Киктева. – Мы не просто строим новые школы и ремонтируем существующие – мы создаём комплексную, современную и комфортную среду для обучения и развития наших детей от дошкольного возраста до получения профессии. Делаем акцент на качество образования, доступность и инклюзии, что подтверждают победы на чемпионате «Абилимпикс» и успешная реализация стратегического проекта «Профессионалитет». Всё это делается для того, чтобы каждый ребёнок, каждый молодой специалист смог реализовать свой потенциал здесь, на Сахалине, внося вклад в развитие нашего островного края.

Татьяна Долгова.

За новыми знаниями в новое здание

В селе Взморье строится школа-детсад на 90 мест.

В новом здании помимо современных учебных кабинетов появятся три спортивных зала, хореографический класс, историко-краеведческий музей. Сейчас музей располагается в небольшой комнате старого здания, но со временем станет полноценным современным пространством для посещения сельчан и гостей района.

На территории школы заработают универсальные спортивные площадки. Спортивные залы будут доступны не только школьникам, но и всем местным жителям.

Директор школы Дмитрий Малхасян рассказал, что коллектив активно привлекает молодых инициативных педагогов. Сейчас штат укомплектован, но после ввода нового здания появятся дополнительные рабочие места для обслуживания и содержания объекта.

Окончание строительства запланировано на конец 2026 года. Но строители планируют сдать объект к началу учебного года.