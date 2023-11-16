Два уголовных дела по одной холмской «Чайке». По ним ответят два бывших медицинских начальника

Недавно прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главного врача Холмской ЦРБ Светланы Мищенко. В её действиях усматривают преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оно направлено в суд.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемая выбрала в Холмске здание и земельный участок под ним (бывшую гостиницу «Чайка») для приобретения и размещения в нём детской поликлиники. Хотя знала, что оно не отвечает требованиям, которые предъявляются учреждениям подобного рода. Тем не менее направила в правительство области пакет документов, которые содержали сведения о пригодности бывшей гостиницы для безопасной эксплуатации и переоборудования её в детскую поликлинику.

Приобретённое здание

«Чайки» было передано в оперативное управление возглавляемой Мищенко больницы. Однако никакого управления, по сути, не было. Главный врач приняла решение отключить строение от подачи тепла и пр. В итоге это привело к значительному ухудшению технического состояния здания, его признали аварийным и подлежащим сносу.

Вывод – в результате этих действий бюджету Сахалинской области причинён ущерб на сумму более 61 миллиона рублей.

Аналогичное обвинительное заключение чуть раньше прокуратура области направила в южно-сахалинский городской суд. Его фигурант – бывший министр здравоохранения области Алексей Пак (свою должность он занимал с 2016 по 2019 год). В деле также фигурирует приобретение заведомо непригодной холмской «Чайки» с последующим её сносом. Ему предъявлено такое же обвинение, что и экс-главному врачу – по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть превышение должностных полномочий. Сумма нанесённого ущерба указана та же самая – 61 млн рублей.

За совершение подобного преступления закон предусматривает максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы и лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Владимир ПАВЛОВ.

По теме:

17 октября 2023 – Экс-министра здравоохранения области будут судить за многомиллионный ущерб бюджету

11 июля 2022 – Здание бывшей гостиницы «Чайка» в Холмске превращается в развалины

21 июня 2021 – В Холмске стоит без дела здание гостиницы «Чайка», купленное Минздравом