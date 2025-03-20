«Будешь председателем профкома…». Как меня на пять лет назначили на этот пост

В один из дней 1980-х меня вызвал редактор «Советского Сахалина» Фёдор Фёдорович Хрусталёв.

– Будешь председателем профсоюзного комитета редакции, – ошарашил он.

В то время я занимал должность редактора рекламно-информационного еженедельника «Сахалинский вестник» – приложения к газете «Советский Сахалин». И год был секретарём комсомольской организации редакции. Так что на собрании коллектива за мою кандидатуру все проголосовали единогласно.

С чего начинать, что делать на новом общественном посту? Опыта никакого. Помощь здесь оказала председатель обкома профсоюза работников культуры Тамара Васильевна Восторгова.

На профсоюзных собраниях подводили итоги производственных показателей – количество и качество строк, отмеченные как лучшие за неделю и за год в целом материалы, обсуждали дисциплину, подводили итоги соцсоревнования отделов.

Обсуждали предстоящие коллективные мероприятия. Журналисты были легки на подъём: явка была почти 100-процентная.

Зимой организовывались лыжные прогулки. Начинали с короткой дистанции – поход в Венский лес. Затем до поворота на пик Чехова и до Чеховского перевала. Другой маршрут – через перевал у станции «Орбита» в Долину туристов. Тогда «Горный воздух» не оккупировал соседние высоты. Проходили по долине вдоль подножия сопок по 25 км. Выматывались, конечно.

Инвентарь был свой или брали напрокат в парке, на стадионе «Спартак».

Летом и осенью – ягодные походы. В первую вылазку за клоповкой в район станции Взморье ведущим был завотделом промышленности Владимир Сорочан. Он накануне съездил в разведку.

Своих машин в то время ни у кого не было. Ездили на мотрисе. Она отправлялась из Южно-Сахалинска в пять утра. Полтора-два часа дремали в тряском и шумном вагоне. Прибывал поезд во Взморье ещё в темноте. Сорочан при свете фонарика вёл нас на сопки. Путь занимал около получаса. К тому времени уже рассветало. С сопок открывался завораживающий вид на окрестности. Полдня ползали вокруг ягодных кустов. Потом спускались к морю. Благодать. Возвращались в город вечером.

Во Взморье выезжали регулярно. За красникой, брусникой. Но заказывали для этого в АТП автобус часов на 9 – 10: не все сотрудники жаждали недосыпать и спешить на поезд.

За ягодой ходили через Долину туристов на противоположные сопки. Поднимались туда по отвесной стене, держась за верёвку. Когда первый раз там оказались, обнаружили немало людей с лукошками. Место хоть труднодоступное, но популярное у любителей природы.

Ягоду собирали и на пике Чехова. Конечно, это был попутный бонус. Главная цель – побывать на вершине, увидеть внизу город.

Осенью практиковали вылазки за клюквой на успеновские и покровские болота.

Участвовали журналисты, корректоры, бухгалтеры охотно. Ведь здорово – провести хороший денёк на свежем воздухе, набрать ягоды, посидеть в кругу коллег за общим столом на траве.

Сейчас о том времени напоминают только фотографии в альбоме.

Вячеслав ЖЕРДЕВ.