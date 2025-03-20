Должникам ограничивают подачу электроэнергии

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» в марте уведомил порядка 9 тыс. неплательщиков о возможных ограничениях в подаче электроэнергии. Предупреждения получили частные клиенты компании, чей долг превысил два норматива потребления.

С момента предупреждения в соответствии с законодательством необходимо в течение двадцати дней погасить задолженность либо заключить соглашение о её реструктуризации. В противном случае вводится режим ограниченного энергоснабжения.

В феврале в жилье более 4 тыс. клиентов Сахалинэнергосбыта была приостановлена подача электроэнергии. В прежнем объёме электроснабжение возобновляется только после полного погашения долга, оплаты пени за просрочку платежей, а также оплаты услуги по подключению к электропитанию.

Без энергоснабжения на данный момент остаются порядка 3 тыс. неплательщиков. Эта категория граждан — на особом контроле энергетиков. Регулярно по адресам их проживания проводится проверка на предмет самовольного подключения к электросети без оплаты долга, которое влечёт административную ответственность в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей. В феврале Сахалинэнергосбытом проведено 179 рейдов, в том числе совместно с УВД, управляющими компаниями и филиалом «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго». В ходе проверок было выявлено 2 незаконных подключения, в отношении правонарушителей приняты предус­мотренные законодательством меры.

Консультацию о возможном наличии долга и способах его погашения можно получить в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный), в Личном кабинете клиента на сайте компании и в мобильном приложении «ДЭК Сахалин».

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».