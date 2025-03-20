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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Хороший подарок получили в этом учебном году школьники Холмска. На одной из улиц города выросло новое красивое здание средней школы. В многочисленных светлых классных комнатах занимается сейчас более четырёхсот учащихся.

13 апреля

  • Совхоз «Анжирка» Тамбовской области – одно из крупнейших птицеводческих хозяйств СССР. Недавно Сахалинский трест совхозов послал туда на учёбу зоотехника тов. Гуренко и трёх бригадиров животноводов из совхозов «Южно-Сахалинский», «Ныш» и «Красная Тымь». По возвращении они будут готовить кадры птицеводов в совхозах области. В Южно-Сахалинском совхозе вскоре начнётся строительство птичника на 2 тыс. несушек. Из «Анжирки» на самолёте доставят 15 тыс. яиц, которые проинкубируют на станции областного центра.

16 апреля

  • Ночь на 13 апреля выпала тихая, лунная. Колонна промысловых судов Правдинской МРС находилась на ловле сельди у мыса Слепиковского. Когда чуть рассвело, экипаж судна капитана Мараховского обнаружил большой косяк сельди. За один замёт рыбаки на 90% выполнили квартальный план. Команде начислено за улов около 50 тыс. рублей.

(Продолжение следует).

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