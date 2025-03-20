Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 апреля
- Совхоз «Анжирка» Тамбовской области – одно из крупнейших птицеводческих хозяйств СССР. Недавно Сахалинский трест совхозов послал туда на учёбу зоотехника тов. Гуренко и трёх бригадиров животноводов из совхозов «Южно-Сахалинский», «Ныш» и «Красная Тымь». По возвращении они будут готовить кадры птицеводов в совхозах области. В Южно-Сахалинском совхозе вскоре начнётся строительство птичника на 2 тыс. несушек. Из «Анжирки» на самолёте доставят 15 тыс. яиц, которые проинкубируют на станции областного центра.
16 апреля
- Ночь на 13 апреля выпала тихая, лунная. Колонна промысловых судов Правдинской МРС находилась на ловле сельди у мыса Слепиковского. Когда чуть рассвело, экипаж судна капитана Мараховского обнаружил большой косяк сельди. За один замёт рыбаки на 90% выполнили квартальный план. Команде начислено за улов около 50 тыс. рублей.
(Продолжение следует).