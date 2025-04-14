Бьём врага по-гвардейски. Солдаты Победы

Здравствуйте, дорогие товарищи земляки: рабочие, служащие и интеллигенция Советского Сахалина. Пишет вам ваш земляк гвардии старшина Бибик Пётр Степанович.
На фронте я с 25 июля 1941 года. Ваши письма получил. Очень благодарю тов. Жданкину из педучилища, пограничника Мирзаева, Анатолия Войченко, Марию Стекольникову из школы ФЗО, Марию Кузнецову и Ильенко Веру из городской пожарной команды НКВД за их тёплые, дружеские письма.
В настоящее время я нахожусь на территории Пруссии, недалеко от Берлина.
Мой адрес: полевая почта № 22952 «Б» Бибик Пётр.
Люди тыла
С первых дней Отечественной войны в Александровскую городскую пожарную команду пришли девушки тт. Буренина, Бебякина, Прокопьева, Гегечкори, Жевайкина, Терентьева и другие. Все они овладели специальностью и вполне справляются со своими обязанностями. Хорошо изучили пожарное дело тт. Котова А. П., Лукашевич С. Б., Кузнецова из команды, где начальником т. Загвоздкин.
Конь – наше богатство
О своём опыте работы рассказал в газете юный конюх колхоза «Труд» Миша Плискунов.
«Когда в 1943 году мой отец ушёл в Красную Армию, я решил пойти на работу в колхоз. Правление назначило меня чабаном. Всё лето пас овец, старательно за ними ухаживал.
В прошлом году меня назначили конюхом. Эта работа мне особенно понравилась. Вместе с другими колхозниками я с любовью взялся за порученное дело. Коней мы хорошо кормим, почти ежедневно чистим. Несмотря на недостаток концентратов, содержим их в хорошей упитанности. Колхозный план развития коневодства за 1944 год выполнен.
Сейчас меня перевели ухаживать за молодняком: было 15 жеребят, теперь их 20, и на помощь прислали подростка Петю Леха. Некоторые жеребята были слабые, и мы отделили их от общей группы, улучшили уход за ними.
Мы дали слово вырастить всех жеребят в здоровых, выносливых коней для колхоза и Красной Армии».
В этот день 80 лет назад
- В течение 15 апреля на Земландском полуострове, северо-западнее и западнее Кёнигсберга, войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, заняли более 60 населённых пунктов.
- Войска 2-го Украинского фронта, при содействии войск 3-го Украинского фронта, окружили и разгромили группу немецких войск, пытавшуюся отступить от Вены на север, и овладели 9 населёнными пунктами на левом берегу Дуная.
- Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 15 апреля овладели на территории Австрии городом Санкт-Пельтен.
- За 14 апреля наши войска подбили и уничтожили 67 немецких танков и самоходных орудий, сбито 57 самолётов противника.
Тыл – фронту
- Лучшая телятница совхоза «Красная Тымь» М. Широватова добилась 100-процентного сохранения приплода телят.
- Свинарка колхоза «Чир-унвд» тов. Ульяшко в прошлом году от четырёх свиноматок вырастила 78 поросят, это почти два плана. В 1945-м тов. Ульяшко обязалась получить и сохранить по 20 поросят от каждой свиноматки.
- Рекордных показателей за март добился член комсомольско-молодёжной бригады игрушечного цеха артели «Кожобувь» тов. Подвальный. Он выполнил задание на 432,5 проц.
- В Охе хорошо отзываются о работе столовой № 9 учащиеся ремесленного училища. Заведующая столовой комсомолка Хализина и заведующая производством тов. Бухонина добились высокого качества приготовляемой пищи, образцовой чистоты на кухне, в зале и в кладовых. За весь квартал не было ни одной жалобы от учащихся.