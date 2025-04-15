Чиновников призвали не ждать милостей от природы и вовремя подготовить защиту от паводков и затоплений

Температура воздуха неотвратимо поднимается выше нулевой отметки, и это кое-где уже приносит неприятные сюрпризы: талыми водами топило частный сектор Южно-Сахалинска (микрорайон Владимировка), некоторые постройки в Анивском и Корсаковском районе, люди обращались за помощью в службу 112

Тень прошлогодних ливней

О проблемах, которые могут вызвать таяние снегов и ледоходы шла речь на недавнем заседании правительства области. Опасность, которую таят в себе паводки, преуменьшать нельзя – это показали осень 2023 года и лето 2024-го, подчеркнул глава области Валерий Лимаренко. Он напомнил главам МО и чиновникам других ведомств – реагировать на случаи затопления нужно оперативно, без промедления начинать откачку воды, заранее освободить от мусора и снега дренажные канавы.

— Я хочу увидеть план с перечислением конкретных участков рек, которые будут расчищены. В этот план должны быть включены участки, которые несут риски подтопления, – дал поручение губернатор. – Работы необходимо проводить, не дожидаясь происшествий. При первой же возможности нужно заехать бульдозером, какое-то дерево вынуть краном, расширить пространство для прохода воды, чтобы потом этой воды не оказалось в частном доме.

По прогнозу метеорологов, половодье на сахалинских водоёмах не выйдет за пределы средних многолетних значений. Но южная часть Сахалина остаётся в зоне повышенного внимания – на реках Южно-Сахалинска, Долинского и Корсаковского районов возможны неприятные сюрпризы. По словам главы областного центра Сергея Надсадина, в прошлом году мэрия основательно занялась профилактикой и предупреждением чрезвычайных ситуаций. На 10 участках, которые вызывали вопросы, провели восстановление русел, их расчистку от грунтовых наносов, углубили дно и укрепили берега. Как только вскроется лед на реках, работы возобновятся.

– Ожидаем, что в случае паводков в этом сезоне риск подтоплений значительно уменьшится, – отметил Сергей Надсадин.

Перед вскрытием потенциально опасные участки рек повсеместно начали обследовать с беспилотников, возникающие заторы и наносы ликвидируют, особое внимание– освобождению от них пространств под мостами. По сведениям областного агентства по делам, гражданской обороны, ликвидации последствий ЧС и пожарной безопасности, такие предупредительные работы уже проведены в Корсаковском районе, на протекающей в селе Чапаевка реке Комиссаровка – там ледяные заторы убрали экскаватором, обеспечили свободное течение.

Задача – зрить в корень

Все главы местных администраций получили задание – на время таяния и ледохода не ослаблять внимание к расчистке русел. Стратегическая задача перед наступлением лета – проверить состояние водозащитных дамб у мостов и дорог, обследовать гидротехнические сооружения, линии электропередачи и связи, дюкеры и закрытые водоёмы. Если требуется ремонт – провести его незамедлительно, не допускать засоров отводных каналов и кюветов в зонах возможного подтопления, не терять контакт с подразделениями МЧС.

Задачи эти актуальны каждый год. Другое дело – все ли их правильно и вовремя решают? Здесь, образно говоря, нужно зрить в корень и не ограничиваться только неотложными мероприятиями.

В областном центре головной болью давно являются ручей Пригородный и река Еланька. На них по заказу областного министерства экологии и устойчивого развития провели исследования, которые показали массу нарушений, способных стать спусковым механизмом для чрезвычайных ситуаций. Как пояснила первый заместитель главы регионального минэкологии Нелли Завалкова, на этих участках при строительстве жилья и других объектов повсеместно сжимают русла и уменьшают их поперечное сечение, что приводит к размыву берегов и затоплению ближайшей территории.

– Проверки рисуют такую картину: в большинстве случаев строительство ведется без разрешений и согласований – по сути это самозахват земель. Выявлены сооружения, которые не справляются с пропуском объемов воды, – это коллекторы, трубы, мосты, – отмечает Нелли Завалкова. – Все эти данные направлены в администрацию Южно-Сахалинска для учета в работе. Без устранения выявленных нарушений и переустройства водопропускных сооружений невозможно исключить затопления в дальнейшем.

Наука против рисков

Один из проблемных участков, где требуется срочно провести масштабную расчистку – черта областного центра от переулка Белорусского (мост через Сусую на улице Сахалинской) до моста на улице Фархутдинова. Как объясняют специалисты, планирование подобных работ сопряжено с рисками для участков, расположенных ниже, в том числе для взлётно-посадочной полосы аэропорта. Для этого нужно смоделировать процессы в водоёме и на основании полученных результатов составить проектные решения, планы мероприятий и определить их последовательность.

– Без этого никто не может дать гарантию, что сооружение дамбы на одном проблемном участке не спровоцирует затопление другого, например, ту же взлётную полосу аэропорта. По проектным решениям для отдельных участков всё оценить невозможно. Поэтому мы активно работаем с наукой, – пояснила Нелли Завалкова. – В частности, завершена научно-исследовательская работа по определению селевой опасности речных бассейнов западного склона Сусунайского хребта. Ведь помимо паводков областному центру и южной части острова реально угрожают и сели – таковы особенности рельефа и водотоков. Ученые и проектировщики представили предложения по предотвращению рисков схода селевых масс в Южно-Сахалинске. Результаты этих и других работ лягут в основу управленческих решений по защите от природной стихии. Кроме того, мы ждём предложений и конкретных действий от муниципальных властей. А здесь нет нужных усилий. Многие местные администрации выполняют работы уже по факту случившегося происшествия – в режиме ЧС, а мероприятия по предупреждению опасных ситуации в плановом режиме через проектирование отсутствуют. На заседании комитета по экологии и природопользованию Сахалинской областной Думы как раз шла речь об этом: для снижения рисков нужно работать на опережение, но реальных дел очень мало.

Вроде вместе, а вроде и врозь

Практика показывает – при выполнении аварийно-восстановительных работ неизбежно вносятся изменения в рельеф и естественные очертания русла рек, изменяется их течение, но не устраняется первопричина затопления и главное – не просчитываются возможные негативные последствия. Ни у южно-сахалинских, ни у анивских властей не вызывает сомнения, что на Сусуе, наиболее опасной в плане паводков реке, нужно проводить расчистку. Но здесь нужна синхронизация усилий, общий план действий, которых пока нет, а это значит, что выделенные деньги могут быть потрачены впустую.

Ещё один пример – село Новотроицкое в Анивском районе, которое затапливало в том числе потому, что вода не уходила из кюветов. Кюветы прочистили, но не до конца – остались нетронутыми мелиоративные каналы, а это значит, что при их переполнении воде снова некуда будет уходить, и постройки снова окажутся под угрозой.

Местные администрации часто говорят: что мы можем сделать с паводками, водные объекты в федеральном ведении? Но ведь берега – это земля, за которую отвечают районные власти, и неудивительно, что при таком подходе в селе Колхозное Невельского района река Казачка топит населённый пункт регулярно, говорит Нелли Завалкова. Другой пример –участок автодороги, соединяющей Углегорский район с Томаринским, там протекающая рядом река Углегорка подходит вплотную к проезжей части и создает вполне реальную опасность её обрушения.

Есть примеры, когда местные власти сдают землю в аренду и не следят за её использованием и состоянием. А арендаторы, взяв участок под пастбище, засыпают мелиоративные каналы, чтобы скоту легче было передвигаться.

Одним словом, прошедшие летние сезоны ещё раз показали, что реальную защиту от природных бедствий обеспечат только согласованные действия местных властей (кто лучше их знает особенности населённых пунктов?), региона и науки. Опыт других краёв и областей говорит: такая системная работа способствует снижению рисков подтоплений при возникновении паводков в том числе и в летнее время, когда проходят залповые дожди.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото и видео: Агентство ГО и ЧС.

Справка

В 2025 году за счет федерального бюджета на территории Сахалинской области запланированы мероприятия по расчистке рек на общую сумму 13,2 млн рублей.

Еще 19,2 млн рублей направлены на выполнение проектно-изыскательных работ для расчистки рек Сусуя и Красносельская в Южно-Сахалинске, а также рек Казачка, Бережная и Лопатинка в Невельском районе.

В Южно-Сахалинске будет расчищен участок ручья Складского, в Долинске – реки Излучной.

Кстати

В 2024 году для борьбы с паводками освоено более 680 миллионов рублей на 27 водных объектов в 7 МО. Это в четыре раза больше чем в 2023 году.

Знаете ли вы, что:

По данным областного министерства экологии и устойчивого развития, самая же опасная река с точки зрения негативного воздействия воды – Сусуя на всём протяжении от Южно-Сахалинска до устья. Она непредсказуемая из-за сложного течения, размываемых грунтов и застроенной поймы.

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