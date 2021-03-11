Чем больше своего, тем лучше. Стать островом продовольственной безопасности Сахалину помогает агропром

Спрос на землю растет, в том числе в аграрной отрасли. По некоторым прогнозам, лучшие земельные участки сельскохозяйственного назначения на Сахалине будут разобраны уже в среднесрочной перспективе. Островной агробизнес нуждается в дополнительных площадях, потому что живет днем не только сегодняшним, но и завтрашним.

Наращивать и наращивать

О мерах по обеспечению островного региона собственной продукцией сельхозпроизводства рассказала участникам недавнего форума «Агроиндустрия: перспективы развития» региональный министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко. В частности, речь шла о необходимости повышения урожайности культур и расширении их ассортимента. Это одно из основных условий для укрепления продовольственной безопасности региона.

Сегодня сахалинский агропром обеспечивает производство собственными силами 15,5 тыс. тонн мяса, 48,6 тыс. тонн молока и молокопродуктов, 66,7 тыс. тонн картофеля, 41,0 тыс. тонн овощей и так далее. Это достаточно много по сравнению с объемами хотя бы пятилетней давности. В то же время, региону этого пока что еще недостаточно, чтобы не зависеть от регулярного завоза сельхозпродукции с материка, а следовательно, и от предлагаемых поставщиками уровня цен, который весьма высок. Здесь выход один: постоянно наращивать местное сельхозпроизводство.

В ближайшие четыре года Сахалинская область планирует увеличить объемы производства мяса всех видов на 1,4, картофеля — на 3,5, молока и молокопродуктов — на 3,3, овощей — на 5,8 процента. Особенно оптимистично выглядят прогнозы, касающиеся производства куриного яйца. Ожидается, что после завершения модернизации производства и ввода в строй новых мощностей птицефабрика «Островная» закроет по этому виду продукции 99,9 проц. потребностей региона.

— Динамика развития отрасли говорит сама за себя, — отметила в своем выступлении Инна Павленко. — Мы заинтересованы в продовольственной самообеспеченности региона, и наши товаропроизводители дают все больше возможностей для переработчиков сельхозпродукции, реализации их планов по производству все более широкой линейки пищевых продуктов.

От осени до осени

В отличие от многих других отраслей, сельскохозяйственное производство практически не выходит из зоны риска. Зимой это аномальный холод или отсутствие снежного покрова, весной — низкая температура почвы или недостаток влаги, летом — обильные дожди или засуха… Но особенно много хлопот у сельхозпроизводителя осенью.

Мало того, что урожай необходимо убрать, причем желательно без потерь, его еще надо разместить на длительное хранение. И здесь у товаропроизводителя достаточно много вариантов. Можно хранить продукцию в таре, а можно — навалом, можно складывать в бурты, а можно размещать в специализированных хранилищах. Можно держать естественную температуру в складском помещении, а можно ее искусственно поддерживать в пределах, оптимальных для того или иного вида продукции.

Но вот что важно. Ни один вид сельхозпродукции не защищен от потерь, неизбежных при длительном хранении. Существуют даже нормы естественной убыли. Они довольно таки высоки. За период хранения от осени до осени, то есть в течении календарного года, весовые потери сельхозпродукции в зависимости от условий хранения могут составлять от 8 до 12 проц.

Собрал товаропроизводитель, скажем, 100 тонн моркови, заложил в овощехранилище. Год прошел, а 12 тонн питательного овоща как будто бы здесь и не лежали. Такие вот убытки. Не считая отходов, неизбежных при товарной обработке продукции и транспортировке. Обидно, правда?

А что вы хотите? Региональная складская инфраструктура отнюдь не является образцовой. Низкий уровень обновления основных фондов явно не способствует ее модернизации. Складское хозяйство представлено преимущественно складами в один-два этажа, подвальными производственными помещениями и грузовыми ангарами постройки советских времен. Соответствующие условия хранения сельхозпродукции такие склады, понятно, обеспечить не могут.

Правда, за последние пять лет крупные сельхозпредприятия постарались решить складскую проблему. Предприятия аграрного сектора построили и сдали в эксплуатацию 8 хранилищ на 20 тыс. тонн продукции, 5 складских помещений и 2 холодильника введены в строй действующих предприятиями оптовой торговли. Однако это не покрывает нынешние потребности агропрома. Особенно не повезло длительному хранению садовых культур: на оптовых базах нет ни одного плодохранилища.

— Развитие инфраструктуры и логистики не поспевает за сельхозпроизводством, — отметила Инна Павленко. — Но останавливаться на полпути мы не намерены. Необходимо создавать такие перерабатывающие мощности и логистические структуры, которые бы нам позволили гораздо уверенней чувствовать себя сегодня, и смело глядеть в будущее.

Сохранность с гарантией

Для островного агропрома смелый взгляд в будущее — это прежде всего современная инфраструктура. В частности, на территории агропарка планируется разместить складские помещения и холодильные установки на 15 тыс. тонн. При этом весь технологический процесс складирования готовой продукции построен на эффективных технологиях.

Прежде всего, это система радио-шаттлов, обеспечивающая полную автоматизацию процесса складирования продукции для хранения, в том числе при отрицательных температурах. Все отработано до мелочей: рабочий на штатной складской технике привозит груженую паллету и выкладывает ее на шаттл, а тот в автоматическом режиме доставляет груз в нужное место и на нужный уровень.

Гравитационная система шаттла гарантирует устойчивость груженой палетты даже при самом сложном маршруте. Стеллажи из качественной стали высотой 12 – 14 метров дают возможность создавать до 8 уровней складирования. Глубина размещения груза практически не ограничена и может составлять несколько десятков паллет различного типа. Таким образом, появляется возможность использовать до 85 проц. полезной площади склада.

Свое веское слово готовы сказать и поставщики холодильного оборудования. В морозильных камерах они рекомендуют применять охлаждающие системы, работающие не на традиционном фреоне, а на CO2. Одним из преимуществ этого природного хладагента является его безопасность для окружающей среды.

По мнению регионального министра сельского хозяйства, с вводом в строй масштабного объекта появится возможность для координации действий участников островного агропрома, развития сельской кооперации и участия малых форм хозяйствования в снабжении сахалинцев сельхозпродукцией. В свою очередь, увеличения срока сохранности и равномерное распределение внутри региона стабилизирует цены на сельхозпродукцию в период от урожая до урожая.

Сергей ЧЕВГУН.