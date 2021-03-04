Накануне 8 Марта агрегатор товаров и цен Price.ru (входит в холдинг S8 Capital) проанализировал поисковые запросы россиян в интернете и выяснил, чего хотят представительницы прекрасного пола в виде подарка и как себе это представляют мужчины.

Сейчас никого не удивишь ростом спроса у женщин на роботы-пылесосы и «умные» весы, но в канун 8 Марта у прекрасной половины популярными стали SPA-услуги, спрос на которые вырос на 88 проц., электрические зубные щетки – на 78 проц., менажницы (блюда для подачи закусок) – на 68 проц., фондюшницы – на 60 проц., электрочайники – на 36 проц.

Также аналитики Price.ru зафиксировали рост спроса на относительно недорогие товары и сувениры, которые, как правило, покупают сами женщины в подарок коллегам, подругам, мамам, сестрам. Потребители ищут конфеты, просекко, декоративные тарелки, средства макияжа, аксессуары для напитков (пробки для бутылок, кувшины, ведерки для льда, многоразовые трубочки).

Что касается подарков, которые традиционно мужчины дарят прекрасной половине человечества, то, конечно же, на первом месте цветы, спрос на которые с начала марта увеличился на 15 проц. Далее мужчины ищут в онлайн-магазинах фены (приборы для укладки волос) – к 8 Марта спрос на них вырос (на 64 проц.), ювелирные изделия: браслеты (+30 проц.), серьги (+25 проц.), колье (+19 проц.) и незначительно на кольца, которые мужчины выбирают всего лишь на 8 проц. чаще, чем в остальное время. Также мужчины рассматривают в качестве подарка женщинам смарт-часы, пауэрбанки для зарядки гаджетов, парфюмерию, мягкие игрушки и товары для взрослых – на 17.