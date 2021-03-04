Современные сахалинки стали более разборчивы в выборе супруга и чаще становиться мамами после 30 лет

В начале весны отмечается, пожалуй, один из самых любимых праздников в нашей стране — Международный женский день. В канун праздника Сахалинстат подготовил некоторые цифры и составил образ современной сахалинки.

На начало 2020 года в Сахалинской области насчитывалось 252,4 тыс. женщин, что составляет 51,7% всего населения области. Бо́льшая их часть (83%) — жительницы города, в сельской местности проживает – 17%.

Чуть более половины сахалинских женщин находится в трудоспособном возрасте, 30,8% — женщины более зрелого возраста, 18,6% — юные сахалинки.

«Женщина может сохранить только одну тайну — тайну своего возраста» — говорил французский философ Вольтер. Немного приоткроем эту тайну: средний возраст сахалинской женщины составляет 41 год, причем городские дамы несколько моложе жительниц села (40 лет против 43 лет). Кстати, за десять лет средний возраст сахалинок практически не изменился (в 2009 году он составлял 39 лет). На начало 2020 года вековой юбилей отметили 10 жительниц области.

Изначально девочек рождается меньше, чем мальчиков, но к возрасту 40–44 лет диспропорция выравнивается (на 1000 мужчин приходится 1009 женщин). При этом, в возрасте активного поиска второй половины для создания семьи девушки могут позволить себе быть разборчивыми: на начало 2020 года на 1000 мужчин в возрасте 25–29 лет приходилось 766 женщин, 30–34 лет — 896 женщин.

Как известно, для большинства представительниц прекрасного пола создание семьи имеет особенно важное значение. По итогам 2019 года в брак вступило почти 3,6 тысяч сахалинок, две трети из них — вышли замуж впервые. Наиболее популярным возрастом вступления в брак среди представительниц слабого пола является возраст 20–29 лет (23,5%).

Более позднее вступление в брак, безусловно, сказывается на увеличении среднего возраста материнства. Большинство рожденных детей в 2019 году (59,4%) появилось на свет у женщин 25–34 лет.

Все чаще женщины решают «завести» ребенка после 30 лет, после того как получат образование, хорошую работу, карьерный рост. За десять лет доля женщин, ставших матерью в возрасте 30–39 лет, выросла в 1,6 раза.

Таким образом, средний возраст матери по итогам 2019 года приблизился к 31 году, десять лет назад он составлял 26 лет.

Представительницы прекрасного пола наравне с мужчинами трудятся во всех сферах экономики. Самые женские виды деятельности: здравоохранение, образование, гостиничный и ресторанный бизнес, финансовая деятельность. Численность женщин, занятых в образовании превышает численность мужчин в 5,3 раза, здравоохранении – 4 раза, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе — 2,1 раза. Женщины активно участвуют в государственном и муниципальном управлении области и составляют чуть менее половины от всех управленцев. Средний возраст работающих сахалинок — 44 года.

Женщины Сахалинской области, занятые в экономике, опережают мужчин по уровню образования. Высшее образование имеют 34% женщин от числа занятых и только 22% мужчин, среднее профессиональное образование имеют 44% женщин, мужчин – 47 %. Уровень занятости женщин составляет 60%, мужчин – 71%.

Поздравляем всех представительниц прекрасной половины человечества с праздником красоты и весеннего тепла и желаем ярких улыбок, хорошего настроения и успехов во всех делах!