Чтобы не было потопа. Сергей Надсадин поручил приступить ко второму этапу по берегоукреплению р. Сусуи

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с представителями городской думы и регионального отделения «Народного фронта» проинспектировал ход работ по расчистке русла р. Сусуи в районе ул. Молодёжной.

Проведение противопаводковых мероприятий в городском округе на особом контроле мэра. По поручению Сергея Надсадина с начала мая управление капитального строительства приступило к этим работам. Как доложил градоначальнику руководитель УКСа Денис И, уже завершены мероприятия по берегоукреплению на реке Колка в Березняках, ряде участков реки Маяковского. Сейчас в завершающей стадии первый этап очистки русла самой крупной реки городского округа — Сусуи.

На месте Сергей Надсадин пообщался с горожанами. Люди, проживающие в этом районе не один десяток лет, рассказали, что ещё в 2010-х русло реки было шире, что обеспечивало безопасность проживания в этом районе. Тут же мэр принял решение: первым этапом работы не заканчивать, а прислушаться к людям и выполнить максимальный объём:

– Это должен быть комплекс мероприятий, чтобы река не представляла угрозы для людей. Сусуя — крайне непростой водный объект, и прошлогодние циклоны это показали. Поэтому ответственные структуры должны начать подготовку проектных решений, переходить ко второму этапу и максимально качественно выполнить работы. Это крайне важно, особенно когда речь идёт о безопасности жителей Владимировки.

Значимость проводимых работ отметила и депутат городской думы Светлана Чернова.

– Действительно, этот район подвержен подтоплениям. Расчистка была тут необходима. Мы благодарны администрации, что прислушиваются к населению и держат связь с жителями. Сейчас береговая линия отсыпана, но требуется дополнительное укрепление. Я, как депутат, также готова контролировать ход выполнения работ на данном участке Сусуи, – сказала Светлана Чернова.

И «Народный фронт» держит на контроле организацию и проведение работ на городских реках. Ранее активисты направляли в администрацию города сигналы от людей, проживающих во Владимировке, о возможных потенциальных затоплениях.

– Мы совместно с профильными специалистами мэрии провели мониторинг таких участков. В администрации, ставя в приоритет безопасность жителей, оперативно приняли меры по очистке русла от ила и углублению дна реки, – отметила координатор по организационным вопросам регионального отделения «Народного фронта» Мария Медведева.

В планах у администрации города – провести аналогичные работы ещё на семи участках рек Южно-Сахалинска. Работы выполнят в ближайшее время, сообщила пресс-служба мэрии.