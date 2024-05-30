Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

31 марта
- Хороший клуб отстроили себе железнодорожники северной узкоколейной железной дороги в посёлке Победино. При клубе есть библиотека с читальным залом, зрительный зал на 300 мест, организованы кружки художественной самодеятельности.
1 апреля
- На Комсомольской улице Поронайска завершается строительство двухэтажного здания комбината бытового обслуживания и промысловой артели «Маяк». Здесь разместятся пошивочная, сапожная, часовая, художественная мастерские и производственные цеха.
- Дом пионеров – любимое место отдыха школьников Александровска. Здесь около 200 ребят увлечённо изучают радиодело, строят модели кораблей и самолётов, учатся фотографировать. Многие занимаются музыкой, рисованием, лепкой, рукоделием. В апреле Дом пионеров отметит своё пятилетие.
(Продолжение следует).