Четверг, 30 мая, 2024
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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Слесарь-механик тетрадной фабрики Холмского целлюлозно-бумажного комбината Павел Ноздрачёв обеспечивает бесперебойную работу оборудования. Он сконструировал станок для перемотки проволоки. Механизация этой операции даёт экономию до 12 тысяч рублей в год. НА СНИМКЕ: П. НОЗДРАЧЁВ налаживает печатную машину. Фото А. ШОСТАК.

31 марта

  • Хороший клуб отстроили себе железнодорожники северной узкоколейной железной дороги в посёлке Победино. При клубе есть библиотека с читальным залом, зрительный зал на 300 мест, организованы кружки художественной самодеятельности.

1 апреля

  • На Комсомольской улице Поронайска завершается строительство двухэтажного здания комбината бытового обслуживания и промысловой артели «Маяк». Здесь разместятся пошивочная, сапожная, часовая, художественная мастерские и производственные цеха.
  • Дом пионеров – любимое место отдыха школьников Александровска. Здесь около 200 ребят увлечённо изучают радиодело, строят модели кораблей и самолётов, учатся фотографировать. Многие занимаются музыкой, рисованием, лепкой, рукоделием. В апреле Дом пионеров отметит своё пятилетие.

(Продолжение следует).

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