Чёрный барабанщик Южных Курил. 1 апреля – День птиц

Зимой сотрудники заповедника «Курильский» заметили желну — самого большого дятла Южных Курил и России.

Прогуливаясь по экологической тропе «Столбовская» в охранной зоне заповедника «Курильский», посетители тропы могут услышать не привычное пение лесных птиц, а громкий, гортанный и слегка меланхоличный крик «клиии-ээ». Если же птица находится в полёте, она издает серию ритмичных металлических выкриков «крю-крю-крю», словно оповещая лес о своем перемещении. Эти звуки принадлежат желне, или чёрному дятлу, – самому крупному дятлу в Евразии.

Также в лесу можно услышать громкую дробь. Но это не «сухая чечётка» большого пёстрого дятла, а мощная ударная очередь, низкая по частоте и длительностью 2 – 3 секунды. Часто таким образом дятлы маркируют границы большого гнездового участка. Крики и «дробь» характерны как для самцов, так и для самок.

Желна выбирает для своих выступлений деревья-«резонаторы». Обычно это высокие сухие стволы с пустотами внутри, которые многократно усиливают звук, позволяя сигналу распространяться на расстояние до трех-четырех километров.

Если вам удастся застать желну за добыванием пищи, вы заметите странную особенность в её поведении. Птица не долбит дерево хаотично. Она наносит несколько коротких ударов, после чего замирает, плотно прижавшись к коре и слегка наклонив голову. У дятлов сверхчувствительный слух. По резонансу пустот дятел определяет, где находятся ходы муравьев или личинок. В этот момент происходит процесс, который этологи называют активным сенсорным поиском. Желна «слушает» дерево, но делает это не только ушами. Благодаря особым органам осязания: специализированным механорецепторам — тельцам Гербста, расположенным в основании клюва и в лапах, птица улавливает микроскопические вибрации. Она чувствует, как внутри ствола, в панике от её стука, начинают перемещаться муравьи или личинки усачей. Дятел вычисляет точное расположение галерей насекомых, прежде чем нанести решающий удар.

Мощность удара поразительна. Физика процесса такова, что мозг другого животного вряд ли бы выдержал такие перегрузки. Однако череп желны — это шедевр природной инженерии. Между массивным долотообразным клювом и черепной коробкой находится прослойка губчатой кости, которая гасит часть удара. Более того, язык желны, который в вытянутом состоянии в три раза превышает длину клюва, крепится к подъязычной кости — гиоиду. Длинные «рожки» этой кости обвивают череп сзади, проходя через затылок и фиксируясь в ноздре, выполняя роль своеобразного «ремня безопасности» для мозга. Дополняет эту защиту мгновенное смыкание мигательной перепонки (третьего века) за долю секунды до соприкосновения с деревом — это страхует глазное яблоко от вылета и от летящих щепок. И все же учёные до сих пор спорят как же работает весь этот механизм. Так, есть исследования 2022 года, которые показывают, что гиоид и язык служат для стабилизации черепа и фиксации шеи, а не для мягкой амортизации.

Защита мозга при ритмичной ударной нагрузке обеспечивается его плотной компоновкой внутри черепа дятла и жесткостью конструкции, которая передает дереву всю силу удара, не поглощая её внутри головы.

У желны уникальный взгляд. В отличие от большинства птиц у желны не круглый, а больше каплевидный зрачок. «Острый» край зрачка направлен к клюву. Это расширяет поле зрения прямо перед собой. Для дятла это важно: когда он долбит дерево, ему нужно максимально точно фокусироваться на кончике клюва и узком отверстии, где может прятаться личинка.

Окраска птицы строга и лаконична: абсолютно чёрное матовое оперение, на фоне которого ярко горит красная шапочка. У самцов она занимает всю верхнюю часть головы, а у самок ограничена лишь затылком. Глаза взрослых птиц имеют характерный палево-жёлтый (ближе к белому) оттенок, придающий им суровый и сосредоточенный вид. Жёсткие стержни рулевых перьев имеют форму клина, создавая надёжную третью точку опоры на вертикальном стволе.

Язык желны выдвигается на 10 – 15 см. Он покрыт липким секретом и роговыми шипиками, направленными назад, что позволяет буквально «выуживать» личинок из извилистых ходов.

Желна – вид с большим ареалом, охватывающим всю лесную зону Палеарктики. На острове Кунашир желна является оседлым видом, предпочитающим смешанные хвойно-широколиственные леса с обилием старых, имеющих повреждения (фаутных) деревьев.

Рацион желны на Курилах сосредоточен на ксилофагах — насекомых, живущих в древесине. Но экологическая роль желны выходит за рамки санитарной очистки леса. Строительство дупла занимает 2 – 4 недели. Глубина камеры достигает 40 – 60 см. В кладке обычно 3 – 5 яиц. Вход в жилое дупло желны имеет форму вертикального эллипса, а не идеального круга.

Примечательно, что желна часто предпочитает кормиться в нижней части ствола, когда другие дятлы в основном кормятся наверху ствола и на тонких ветках. У подножия дерева после трапезы желны лежат не только мелкие опилки, а настоящие древесные сколы длиной 5 – 10 см. Это результат работы мощного клюва-долота.

Именно по этим «визитным карточкам» на снегу или лесной подстилке мы узнаём, что главный птичий архитектор Кунашира приступил к своим весенним заботам. К Международному дню птиц, который отмечается 1 апреля, желна уже вовсю готовит лес к новому сезону. Её громкая дробь — это сигнал для сородичей и настоящий гимн возрождению природы.

Своими усилиями желна создаёт «жилищный фонд» для лесного сообщества. Ежегодно или раз в несколько лет пара выдалбливает новое дупло в пихте или ильме, а старые полости становятся жизненно необходимым убежищем для других птиц, например, мохноногих сычей, которые физически не способны пробить твёрдую древесину самостоятельно.

Желна (Dryocopus martius). Охранная зона заповедника «Курильский». 25.02.2026. Автор фото: Михаил Рагимов.