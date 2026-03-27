Днём согреет, вечером остудит. Портрет сахалинского апреля

Освобождаются от ледовых оков реки юга острова, в лесу на проталинах появляются первоцветы, с потеплением пробуждаются таёжные кровопийцы – клещи. Дачники-огородники в теплицах любуются всходами первой «зеленушки»… Все это про сахалинский апрель.

Есть две новости от метеорологов: хорошая и не очень. Большую часть марта островная область прожила с превышением температурного фона на 1-2, а то и 3 градуса. Велика вероятность, что эта тенденция продолжится и в апреле. Было бы здорово: всем уж очень хочется погреться!

Наблюдения за природой вполне подтверждают метеопрогнозные данные. Например, лебеди-гонцы, разведчики, были замечены на Сахалине (в Невельске) примерно на неделю раньше обычного, в первой декаде марта. Массового прибытия лебедей в бухту Лососей можно ожидать к концу марта.

Другая новость не слишком-то и греет: метеорологи внимательно изучили самые свежие космические снимки и пришли к выводу, что пока в наших широтах не видно и зачаточных признаков образования охотоморского антициклона. Эта гигантская атмосферная воронка служит барьером для циклонов, отфутболивает их от островов и гарантирует устойчиво-хорошую погоду. А значит, жди непрошеных гостей.

Обычно в это время над Дальним Востоком вовсю идет широтный процесс. Большие объёмы тёплого и холодного воздуха «кочуют» над островами со стороны материка на восток и приносят с собой частую смену погоды. Холод сменяет тепло, осадки в виде снега с дождём передают эстафету ясной солнечной погоде.

В истории наблюдений бывали случаи, когда охотоморский антициклон вставал на стражу в конце апреля, но обычно это происходит в мае.

Что говорит Росгидромет? В официальном сезонном прогнозе все острова региона попадают в зону, выделенную розовым цветом. Здесь в апреле температура воздуха ожидается в пределах нормы, с возможным отклонением на 1 градус в сторону плюса.

Некоторые электронные ресурсы «горячатся», прогнозируя чуть ли не аномальную жару, но в региональном управлении гидрометеослужбы с этим не согласны. Второй месяц календарной весны прохладный, хотя в отдельные дни и возможны рекордные всплески тепла. Как это произошло 16 и 17 апреля позапрошлого года, когда столбик термометра днем поднимался до значений соответственно 22,1 и 21,4 градуса с плюсом. Но это скорее исключение, нормальной дневной температурой в областном центре считаются плюсовые показатели 13 — 15 градусов. При этом ночью держится температура ниже нуля. 26 апреля 2021-го абсолютный рекорд составил минус 6,2 градуса.

В целом же апрель – месяц, когда преодолевается «нулевой барьер», устанавливается среднесуточная температура воздуха выше 0 градусов.

Еще одна важная особенность: это солнечный месяц. В Южно-Сахалинске апрель по продолжительности солнечного сияния на втором месте после мая: 197 часов. Для сравнения: в мае она составляет 208 часов, в марте – 191 час.

В областном центре самым щедрым на осадки выдался апрель 1967-го, когда их выпало 136 миллиметров, а одним из самых «сухих» – тот же месяц 2024-го с показателем всего 9 миллиметров. Это при норме 57 миллиметров.

Самым холодным был апрель в 1949-м: минус 1,2 градуса, а рекордно теплым в 2024-м: плюс 4,8 градуса. Норма – плюс 1,7 градуса.

Семён РЕЧКИН.