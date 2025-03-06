Цветики-семицветики для любимых

Не послать ли нам «гонца»?!

6 марта у входа в фирменный магазин совхоза «Тепличный» на ул. Украинской областного центра можно было видеть такую картину. Торговая точка только что приступила к работе, а у входа уже толпились покупатели. В основном мужчины. Как выяснилось, многие из них – цветочные «гонцы» от учреждений и предприятий.

На входе строгая охрана, посетителей пропускают в порядке очереди…

А как же быть покупателю, которому нужно, не тратя лишнего времени, приобрести букетик тюльпанов? Таким в расположенном по соседству овощ­ном отделе фирменного магазина предлагают букеты, по пять тюльпанчиков разных сортов по цене 650 рублей.

Южносахалинка Екатерина Ивановна воспользовалась такой возможностью и купила пару букетов к празднику, а заодно немного овощей.

Она дала совет, как сохранить нежные растения до праздничной даты:

– Вот в таком виде, завёрнутыми в плёнку, положить в холодильник. А на 8 марта подрезать концы стебельков под струёй воды и поставить в вазу с водой. Цветы тут же оживут.

Цветы сортирует робот

Совхоз «Тепличный» начал подготовку к праздничной дате заблаговременно и уверяет, что цветов хватит всем. Ранее тепличницы высадили 1,1 млн луковиц тюльпанов, это на треть больше прошлогоднего. Спрос на эту красоту год от года возрастает.

Сегодня в ассортименте предприятия более 50 сортов тюльпанов разнообразной расцветки, классических и махровых.

В нынешнем году совхоз запустил в работу недавно приобретённую импортную полуавтоматическую линию, способную сортировать до 15 тыс. тюльпанов в час. Её обслуживает не более 8 человек, при том что прежде на такой же объём требовалось до полусотни работников.

Оранжерея на проспекте

Большой объём цветов поставляет в область сетевая торговля. Один из множества цветочных магазинов – «Мир цветов», что на Компроспекте. Уже на входе посетитель погружается в облако цветочных ароматов, как в оранжерее.

Здесь глаза разбегаются от разноцветья на прилавках и полках. Мастерицы составляют букеты, руководствуясь художественным видением и пожеланиями покупателей.

Одна из них, обаятельная Галина, рассказала о нюансах своей работы:

– Мы предлагаем покупателям привозные цветы. Большое внимание уделяем упаковке: оригинальные корзиночки, коробочки… Самый пик наплыва покупателей приходится на 7 – 8 марта. Готовый букет можно доставить по адресу. В обычные дни доставка по городу стоит 500 рублей, а к 8 марта таксисты поднимают цены.

Ассортимент в магазинах широкий, но сейчас на первом месте тюльпаны – вестники весны. Они традиционно пользуются предпочтением у покупателей.

Профессия – дарить радость людям

Галина по профессии инженер-технолог швейного производства, перешла в цветочный бизнес из профессионально-технического училища. Работала там преподавателем. И ничуть об этом не жалеет! Дарить радость людям – что может быть лучше?!

Ярослав САФОНОВ.

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