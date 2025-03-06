Цветики-семицветики для любимых

Не послать ли нам «гонца»?!
6 марта у входа в фирменный магазин совхоза «Тепличный» на ул. Украинской областного центра можно было видеть такую картину. Торговая точка только что приступила к работе, а у входа уже толпились покупатели. В основном мужчины. Как выяснилось, многие из них – цветочные «гонцы» от учреждений и предприятий.
На входе строгая охрана, посетителей пропускают в порядке очереди…
А как же быть покупателю, которому нужно, не тратя лишнего времени, приобрести букетик тюльпанов? Таким в расположенном по соседству овощном отделе фирменного магазина предлагают букеты, по пять тюльпанчиков разных сортов по цене 650 рублей.
Южносахалинка Екатерина Ивановна воспользовалась такой возможностью и купила пару букетов к празднику, а заодно немного овощей.
Она дала совет, как сохранить нежные растения до праздничной даты:
– Вот в таком виде, завёрнутыми в плёнку, положить в холодильник. А на 8 марта подрезать концы стебельков под струёй воды и поставить в вазу с водой. Цветы тут же оживут.
Цветы сортирует робот
Совхоз «Тепличный» начал подготовку к праздничной дате заблаговременно и уверяет, что цветов хватит всем. Ранее тепличницы высадили 1,1 млн луковиц тюльпанов, это на треть больше прошлогоднего. Спрос на эту красоту год от года возрастает.
Сегодня в ассортименте предприятия более 50 сортов тюльпанов разнообразной расцветки, классических и махровых.
В нынешнем году совхоз запустил в работу недавно приобретённую импортную полуавтоматическую линию, способную сортировать до 15 тыс. тюльпанов в час. Её обслуживает не более 8 человек, при том что прежде на такой же объём требовалось до полусотни работников.
Оранжерея на проспекте
Большой объём цветов поставляет в область сетевая торговля. Один из множества цветочных магазинов – «Мир цветов», что на Компроспекте. Уже на входе посетитель погружается в облако цветочных ароматов, как в оранжерее.
Здесь глаза разбегаются от разноцветья на прилавках и полках. Мастерицы составляют букеты, руководствуясь художественным видением и пожеланиями покупателей.
Одна из них, обаятельная Галина, рассказала о нюансах своей работы:
– Мы предлагаем покупателям привозные цветы. Большое внимание уделяем упаковке: оригинальные корзиночки, коробочки… Самый пик наплыва покупателей приходится на 7 – 8 марта. Готовый букет можно доставить по адресу. В обычные дни доставка по городу стоит 500 рублей, а к 8 марта таксисты поднимают цены.
Ассортимент в магазинах широкий, но сейчас на первом месте тюльпаны – вестники весны. Они традиционно пользуются предпочтением у покупателей.
Профессия – дарить радость людям
Галина по профессии инженер-технолог швейного производства, перешла в цветочный бизнес из профессионально-технического училища. Работала там преподавателем. И ничуть об этом не жалеет! Дарить радость людям – что может быть лучше?!
Ярослав САФОНОВ.
СПРАВКА
- Цены в цветочных магазинах примерно одинаковы: роза – 350, тюльпан – 200, лилия – 1000, хризантема – до 500 рублей. Самые дорогие цветы – гортензии и орхидеи.
- Как добиться, чтобы цветы в вазе стояли как можно дольше? Рекомендуется добавлять в воду таблетку аспирина и чайную ложку сахара. А еще нужно подрезать кончики стебельков каждые 2 – 3 дня, менять воду.
- Официальная статистика показывает, что в среднем по стране на душу населения сельхозорганизации выращивают и реализуют по 2 цветка. При этом в Сахалинской области показатель составляет 7 цветов.
- Островной регион занимает лидирующую позицию на Дальнем Востоке по выращиванию цветов в защищенном грунте. Цветоводство в области пользуется государственной поддержкой, помогающей развивать техническое оснащение теплиц. Кроме того, важную роль играет компенсация на природный газ, используемый для отопления.