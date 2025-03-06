На Итурупе спасли краснокнижного орлана-белохвоста

Местный житель снял на видео свою собаку, любопытно разглядывающую сидящую на земле птицу. Орлан слабо пытался отогнать животное клювом – на большее не хватило сил.

Видео встречи с необычным «прохожим» попало к местному инспектору ГИБДД. Вместе с коллегами он тут же выехал на место, где возле котельной увидели птицу, пытающуюся забраться на склон. Полицейские аккуратно поймали её. Орлан не сопротивлялся.

Птицу доставили на станцию по борьбе с болезнями животных. Ветеринары поставили диагноз: перелом правого крыла и общее истощение. Они обработали рану и наложили жёсткую повязку.

С помощью сотрудников местного лесничества и министерства природных ресурсов краснокнижного пациента удалось экстренно перевезти в специализированный реабилитационный центр областной столицы.

Анастасия КАРАМУШКИНА.