Дети-керамисты мечтают о хорошей печи для обжига

Бог вылепил первого человека из глины. «По образу и подобию своему». Вдохнул в него жизнь. Наградил разумом. Потом из ребра Адама создал ему женщину Еву. Тоже разумную. Поселил их в раю. Но частью разума было и естественное любопытство. Первая человеческая семья из любопытства и искушённая змием нарушила запрет и вкусила яблоко познания. И была изгнана из рая. Пришлось работать, добывать хлеб свой насущный и рожать в муках. Эти библейские тезисы знают все. Не все лепят из глины.

Гончарное дело всегда было очень уважаемым во всём мире. И совершенно необходимым. Без глины невозможно было изготовить посуду. А без неё трудно себе представить жизнь даже сейчас. Мне, например, совсем неприятно есть из пластика. А на миски из золота почему-то зарплаты всегда не хватает.

Адаму, Еве и их детям наверняка пришлось поначалу нелегко. Приходилось питаться всухомятку и жить без должной гигиены. Без посуды и супа не сварить, и воды не нагреть. Как они жили в своих пещерах?! Но кто-то из наиболее любопытных первых наших предков заметил в потухшем костре затвердевший в огне кусочек глины. А ну-ка, а что если плашечку из глины слепить и на огне обжечь? Не сразу, но получилось. А потом методом проб и ошибок появился гончарный круг. И понеслось! Крынки, миски, горшки, амфоры, вазы, чаши, чашки, игрушки, украшения, свистульки.

Всегда хочется сделать своё изделие лучше, чем делают другие. Так лучшими гончарами стали художники. Появился фаянс. Изделия из особой белой глины. Керамику стали украшать орнаментами, рисунками, резьбой. Появились эмали, краски для обжига, глазури, специальные высокотемпературные печи.

В Южно-Сахалинске во Дворце детского творчества учит детей гончарному ремеслу Анна Божан.

Её мастерская похожа скорее на лабораторию. Склянки, баночки, коробочки, колбочки с глазурью разных цветов и оттенков аккуратно расставлены на полочках. Чистота просто медицинская. Ребята работают на нескольких электрических гончарных кругах. В очереди не стоят. Выкручивают изделия на них, а потом на ручных кругах доводят, украшают. Анна Вячеславовна закончила наш педагогический колледж. Знала сразу, чем хочет заниматься.

– Конечно, спасибо нашим кураторам, приобрели гончарные круги. Но у нас другая проблема – маленькая муфельная печь. И температура только до 1000 градусов. Для маленьких изделий этого хватает. Но высотой не более чем 40 см. А старшие ребята мечтают о больших работах, о вазах, кувшинах. Но для обжига с красивой эмалью, глазурью, рисунками, патиной не хватает температуры. Нужно 1250 градусов, – рассказывает руководитель мастерской. – Вот к началу апреля готовим большую выставку «Протеиновая керамика». Надеемся, что нас заметят. Помогут. Попробуем подать документы на грант. Очень хочется, чтобы ребята росли. Научить ремеслу наша печь позволит, а вот художниками стать, на фундаменте ремесла, уже нет.

Конечно, не боги горшки обжигают, а хорошая муфельная печь. А её так не хватает нашим юным керамистам!

Константин СЕРГЕЕВ.