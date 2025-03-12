Видимо, уже в ближайшие дни в Корсакове появится новый мэр

Конкурсная комиссия рассмотрела документы четырех претендентов на ставшую вакантной должность. И оставила для голосования две кандидатуры: заместителя руководителя правового департамента Корсаковской администрации Дмитрия Верясова и министра ЖКХ Сахалинской области Наталии Куприной.

Теперь уже слово за городскими депутатами – они должны определить кто из этих кандидатов возглавит район.

Высока вероятность, что народные избранники отдадут предпочтение Наталии Куприной, имеющей солидный опыт работы в коммунальной сфере и в органах власти.

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