Дизель-электроход «Сахалин-10», перевозящий опасные грузы, ушёл с линии Ванино-Холмск на плановый ремонт 

На маршруте его не будет до 29 мая, сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В этот период между Холмском и Ванино продолжат работать паромы «Сахалин-8», «Сахалин-9». Теплоход «Александр Деев» имеет разрешение на морские перевозки опасных грузов заменит на паромной переправе «Сахалин-10».

«Александр Деев» за прошедшие три месяца 2025 года выполнил девять дополнительных рейсов на линии, соединяющей Сахалин с материком за счёт увеличения скорости движения. Как рассказали в компании владельца судна – АО «СахПасФлот» – это позволило перевезти дополнительно 449 автомобилей и 69 вагонов, снизив объем грузовых накоплений. Они образовались по обе стороны пролива из-за сложных погодных условий

«Сахалин-8» в начале апреля завершил плановый ремонт, прошёл освидетельствование в Российском морском регистре судоходства и получил право на выход в море до 2030 года.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Фото предоставлено министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.