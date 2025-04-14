Закуска из мойвы по-сахалински

Блюдо требует минимум ингредиентов. На полтора килограмма рыбы потребуются 1 столовая ложка крупной соли, немного оливкового масла, некоторое количество специй: перца душистого и чёрного горошком, гвоздики, лаврового листа. Свежую рыбу почистить, удалить голову и позвоночник.

Полученную мякоть вместе с кожей выкладываем в ёмкость, солим и перемешиваем. Плотно укладываем рыбу в стеклянные банки с завинчивающимися крышками, добавляем по 1 штуке душистого и по 2 – чёрного перца горошком, по 1 гвоздичке и по трети лаврового листа.

Не нужно набивать банку «под завязку», оставьте немного пространства до крышки. Сверху поливаем содержимое оливковым маслом и закрываем. Банки на 2 часа помещаем в кастрюлю на водяную баню, время от времени подливая кипяток. Нужно следить, чтобы вода сильно не кипела.

В холодильнике такие консервы могут храниться до 3 месяцев. При подаче к столу хорошо доукомплектовать мойву зелёным горошком, яйцом, луком. Если продержать банки в водяной бане 3 часа, получится не менее вкусный паштет.

Приятного аппетита!