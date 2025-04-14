С западного побережья Сахалина поступают сообщения о первых подходах сельди на нерест

Очевидцы выкладывают в соцсетях видео, в основном место действия – Холмский район, окрестности села Яблочное. Некоторые комментаторы утверждают, что эта рыба пожаловала раньше обычного. Так ли это?

Вот как прокомментировал ситуацию ихтиолог и постоянный консультант «Советского Сахалина» Алексей Метленков:

– Действительно, наблюдаются подходы тихоокеанской сельди. Никаких подвижек по срокам нет, в прошлом году нерест начался примерно в то же время.

Для чего сельдь подходит близко к берегу? Главная цель – дать потомство. Местонахождение стада рыбы можно определить по большим белёсым пятнам на поверхности моря. Это самцы создают условия для оплодотворения икринок, выпуская в воду молоки. Самки же в это время откладывают икру на водную растительность, произрастающую на каменистых грядах неподалеку от берега.

Иногда штормом на берег выбрасывает водоросли, облепленные икрой, причем в большом количестве. Такая икра быстро погибает. Бывает, что и сама рыба, подошедшая слишком близко к берегу, после мощного отлива или шторма оказывается на суше. Здесь ее, еще живую, часто и подбирают местные жители.

Вообще-то массовые подходы сельди к западному побережью возобновились относительно недавно – с 2018-2020-х годов. А до того несколько десятилетий наблюдалась полная депрессия. Сейчас запасы сельди на высоком уровне и наука выдает рекомендуемые уловы этого вида в пределах 6 тыс. тонн. Но фактически, в силу разных причин, ее вылавливают от силы на четверть. Парадоксально, но факт: ценный биоресурс есть, как говорится, сам в руки идет, но не осваивается…

Обычно в эти же сроки начинается нерест у другой рыбы – дальневосточной мойвы, которую сахалинцы часто называют уёк. В нынешнем году подходы мойвы начались позже обычного, сообщают из окрестностей села Чехов Холмского района.

Запасы этой рыбы также стали заметно возрастать лишь в последнее десятилетие. Мойва, в отличие от сельди, нерестится непосредственно в полосе прибоя. Для этого выбирает участки с крупным песком на дне, чтобы волны перемешивали песчинки с икринками. Водоросли ей для нереста не очень-то и нужны.

Нелишне напомнить, что сачками с определенными ограничениями разрешается ловить только мойву.

Владимир СЛАВИН.